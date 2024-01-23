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شخص يحول منزله لمحطة تحلية مياه غير قانونية بالزرقاء

1/23/2024 5:20:36 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ضبطت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية صحة محافظة الزرقاء، الثلاثاء، خلال جولاتها اليومية الميدانية، شخصا يقوم بتحلية وتعبئة المياه داخل منزله في الرصيفة ويبيعها دون توفر أدنى الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة.

وقال مدير صحة الزرقاء خالد عبد الفتاح، إنّ كوادر قسم صحة البيئة والغذاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، أوقفت الرجل وأغلقت المكان قبل تحويله إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.

وأشار إلى أهمية الالتزام بالتراخيص اللازمة والمعايير الصحية عند إقامة محطات تحلية المياه، مؤكدا أن الحفاظ على صحة المواطنين يعد أمرا ذا أولوية بالنسبة لمديرية الصحة.

ودعا إلى ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات والضوابط لضمان توفير مياه آمنة ونقية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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