18 غارة أمريكية بريطانية على العاصمة صنعاء وتعز والبيضاء

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال المتحدث باسم أنصار الله الحوثي محمد عبد السلام، ان القوات الامريكية والبريطانية شنت 18 غارة جديدة على العاصمة صنعاء وتعز والبيضاء.
توزعت كالتالي:
- 12 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
- ثلاث غارات على محافظة الحديدة.
- غارتين على محافظة تعز.
- غارة على محافظة البيضاء.
هذه الاعتداءات لن تمر دون رد وعقاب.
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