منها مخدرات.. 5957 قضية تهريب العام الماضي بالأردن

MENAFN - Khaberni) * دائرة الجمارك الأردنية: تبنت 6 مشاريع وطنية ريادية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتشجيع التجارة الدولية وإزالة الازدواجية خلال العام الماضي 2023

* الجمارك: 5957 قضية تهريب خلال العام 2023

* الجمارك: 24 قضية تهريب مخدرات تم التعامل معها خلال العام 2023

* الجمارك: 82 ألف مخالفة جمركية تم التعامل معها خلال العام 2023

* الجمارك: تم استلام مركز جمرك الماضونة الجديد نهاية العام 2023

* الجمارك: إطلاق 8 خدمات إلكترونية جديدة ليصل مجموع الخدمات الإلكترونية المقدمة 162 خدمة



* الجمارك: تعاملنا مع ما يقارب 900 ألف بيان جمركي خلال العام 2023

خبرني - قالت دائرة الجمارك الأردنية إن كوادرها تعاملت خلال العام الماضي 2023 مع 5957 قضية تهريب، 24 قضية منها كانت تتعلق بالمخدرات توزعت ما بين حبوب الكبتاغون المخدّر والكريستال والهيروين والكوكائيين والمريجوانا.



وبينت الدائرة في بيان صحفي اليوم، أنها تعاملت خلال العام الماضي مع ما يزيد عن 82 ألف مخالفة جمركية، بالإضافة إلى القيام بحملات وجولات تفتيشية منظمة؛ لمكافحة التهريب والبضائع المقلّدة كان أبرزها ضبط معملين في موقعين مختلفين؛ لصناعة المعسل المقلّد ونكهات السجائر الفاسدة وتعبئة وتغليف علب الجوس المزورة.



وأشارت الدائرة إلى أنه تم استلام مركز جمرك الماضونة الجديد، وأن العمل قائم على تطبيق أعمال بوابات الخروج الالكترونية واجراء طرح عطاء تجهيز مباني الدائرة في المركز الجديد، وأن العمل جاري للحصول على الموافقات لربط المركز بمحطة طاقة شمسية، بالإضافة إلى البدء بأعمال تنفيذ مبنى المكافحة والترفيق الجمركي في منطقة السلطاني بمحافظة الكرك، والبدء بأعمال المرحلة الثانية من أعمال إنشاء مركز الصادر الوطني في جمرك وادي اليتم، والبدء بتصميم مركز حدود الدّرة المتكامل وتنفيذ مبنى المسافرين الجديد، وكذلك طرح عطاء لتشغيل المبنى الموحّد في مركز حدود الكرامة.

وأضافت الدائرة أنها تعاملت خلال العام الماضي مع ما يقارب 900 ألف بيان جمركي في جميع المديريات والمراكز الجمركية بكل كفاءة وفاعلية ويُسر.



وفيما يتعلق بالتسهيلات، أكّدت الدائرة أنها قدمت التسهيلات اللازمة للقطاع الصناعي؛ لتعزيز البيئة الاستثمارية وتشجيع الصِّناعات المحلية ودعم الاقتصاد الوطني جاء ذلك من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية، كما خفّضت الدائرة رسم بدل الخدمات الجمركية على مدخلات إنتاج صناعة المكسرات لتصبح 3٪ بدلاً من 5٪ ، بالإضافة إلى عدم استيفاء البدلات الجمركية عند تسديد قيود الموجودات الثابتة التي مضى على استيرادها مدة خمس سنوات، والتي كانت تستوفيها الدائرة سابقًا والسماح بتنفيذ الإجراء في أي مركز جمركي يختاره صاحب العلاقة ودون تحديد سقف لقيمة البيان المنظم.

وحققت دائرة الجمارك الأردنية خلال العام الماضي 2023 عددًا كبيرًا من الإنجازات والبرامج الخدميّة لمختلف الفئات من متلقي الخدمة، شملت خدمات إلكترونية جديدة، ومشاريع وطنية رائدة، وإدراج شركات جديدة في برنامج القائمة الذهبية، وتحسينات وتعديل وتطوير في الأنظمة والتشريعات الجمركية، وحوسبة إجراءات وقواعد بيانات جمركية، جاءت جميعها استكمالًا لمسيرة دائرة الجمارك في التطوير والتحديث، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية الرامية إلى تضافر وتكاتف الجهود في تقديم الخدمة المثلى لمتلقيها، وتأتي هذه الخدمات انسجامًا مع الرؤى الملكية السامية والتوجيهات الحكومية وتنفيذ برنامج رؤية التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية.

وأوضحت الدائرة أنها تبنّت خلال العام الماضي 6 مشاريع وطنية ريادية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتشجيع التجارة الدولية وإزالة الازدواجية والتعارض بالعمل بين الدوائر الحكومية والعمل على تكاملية الأنظمة المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور، تمثلت في مشروع نظام الموافقات المسبقة والرخص الأردني، ومشروع توحيد الجهات الرقابية، ومشروع التدقيق ما بعد التخليص، والتجارة الإلكترونية، وتطوير إجراءات حركة المسافرين، وإدارة المشاريع.

ولفتت الدائرة إلى أنها أطلقت خلال العام الماضي 8 خدمات إلكترونية جديدة ليصل مجموع الخدمات الإلكترونية المقدمة لمتلقي الخدمة إلى 162 خدمة إلكترونية متنوعة من أبرزها خدمة الاستعلام عن مدد الإقامة للمركبات الأجنبية، وخدمة الاستعلام عن التوصيات الإلكترونية للإعفاءات الدبلوماسية، وخدمة براءة الذمة الإلكترونية للطلاب العرب والأجانب، وفيما يتعلق ببرمجة وحوسبة وتطوير الأنظمة والإجراءات الجمركية، قامت الدائرة بحوسبة 34 نظامًا واجراءً جمركيًا مختلفًا.

ووقعت الدائرة 4 اتفاقيات للربط الإلكتروني ليصل العدد الإجمالي إلى 66 اتفاقية ربط الكتروني؛ للعمل المشترك وتسهيل الإجراءات وتبادل المعلومات بشكل آمن مع الجهات المختلفة بكل سهولة ويسر؛ توفيرًا للوقت والجهد والتكلفة.

وعملت الدائرة على تطبيق مشروع النافذة الوطنية للتجارة في مركز جمرك مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية في سحاب ليصل إجمالي عدد المراكز الجمركية المطبقة للنافذة الوطنية إلى 8 مراكز وهي مركز جمرك (العقبة، عمان، مطار التخليص، العمري، جابر، معبر وادي الأردن، جمرك مدينة الحسن الصناعية/ اربد).

كما عملت الدائرة على إدراج 9 شركات في برنامج القائمة الذهبية ليصل العدد الإجمالي للشركات المدرجة في البرنامج إلى 127 شركة منذ انطلاق البرنامج في عام 2005، وفيما يتعلق في برنامج القائمة الفضية أضافت الدائرة إلى أن عدد الشركات التي أدرجت بلغ 37 شركة ليصل العدد الإجمالي للشركات 494 شركة ضمن مجال الاستيراد والتصدير، أما عدد الشركات التي أدرجت في برنامج القائمة الذهبية الوطنية فقد بلغ 11 شركة جميعها في مجال الاستيراد فقط.

وقامت الدائرة بإعادة تطوير نظام التتبع الإلكتروني بما يسمح بالتوسع في أعمال التتبع الإلكتروني بالاعتماد على أحدث تقنيات الاتصالات والأقمار الصناعية والخرائط الرقمية، حيث بلغت مجموع رحلات التتبع الإلكتروني 171,557 رحلة تتبع إلكتروني، وتم ترفيق 3705 شاحنات فعليًا.



وحول الأنظمة والتشريعات الجمركية، أوضحت الدائرة أن الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية رقم 27 لسنة 2023 بناءً على قرار مجلس الوزراء، يتضمن هذا النظام الأحكام القانونية الناظمة لعمل مرتبات الضابطة الجمركية، ويراعي خطورة وحساسية أعمالها ويعزز الالتزام والانضباط لدى مرتبات الدائرة، ودورهم في مكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة، وفي سياق التعاون والتواصل لتطوير الإجراءات المتعلقة بالعمل الجمركي، وقعت الدائرة 9 اتفاقيات دولية و8 اتفاقيات محلية.

وحول الاستراتيجيات والمبادرات المجتمعية، فقد أطلقت الدائرة استراتيجية جديدة للأعوام (2023-2025)، حيث حرصت على أن تكون هذه الاستراتيجية على قدر من المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها، وذلك من خلال الأدوار التي تضطلع بها وتشمل: تسهيل حركة التبادل التجاري وإجراءات التخليص، وتطوير الخدمات الجمركية لمتلقي الخدمة وقطاعات بيئة الأعمال بالتزامن مع حماية المجتمع من المخاطر، فيما نفذّت الدائرة 19 مبادرة مجتمعية تجذيرًا لمفهوم المسؤولية المجتمعية بين كوادرها في صور ينسجم فيها أداء الواجبات الوظيفية مع خدمة المجتمع. وفي سياق تطوير الموارد البشرية تقوم الدائرة بتنفيذ خطط تدريبية متخصصة لجميع كوادرها من خلال الدورات والورش التدريبية؛ لتعزيز المهارات المعرفية والفنية لديهم، ورفع كفاءة الموظفين، وبما ينعكس على العمل الجمركي في الميدان، وينسجم مع رؤية وأهداف الدائرة.

وفي هذا الصدد نفذت الدائرة 150 دورة تدريبية وورشة عمل، كما أعلنت عن تعيين 151 موظفًا مستجدًا بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدني وإخضاعهم لدورات تدريبية متخصصة. ويتضمن التقرير التخليص على ما يقارب 40 ألف مركبة كهربائية ليصل العدد الإجمالي لمجموع المركبات الديزل والبنزين والهجين (بنزين وكهرباء) إلى 76815 مركبة تم التخليص عليها عام 2023.