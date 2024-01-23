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تحذيرات أمنية مهمة للأردنيين بشأن المنخفض

1/23/2024 5:20:36 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكدت مديرية الأمن العام على ضرورة الالتزام بالسلوك الآمن خلال المنخفض الجوي المتوقع بدء تأثيره على المملكة اليوم

وشددت المديرية على اتباع النصائح والإرشادات مثل التأني أثناء القيادة خاصة عند هطول الأمطار تفادياً لحوادث السير، أو تدني مستوى الرؤية الأفقية، وعدم الاقتراب من مجاري السيول ومناطق تجمع المياه وعدم المجازفة بقطعها

ودعت للاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة

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