تحذيرات أمنية مهمة للأردنيين بشأن المنخفض

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أكدت مديرية الأمن العام على ضرورة الالتزام بالسلوك الآمن خلال المنخفض الجوي المتوقع بدء تأثيره على المملكة اليوم
وشددت المديرية على اتباع النصائح والإرشادات مثل التأني أثناء القيادة خاصة عند هطول الأمطار تفادياً لحوادث السير، أو تدني مستوى الرؤية الأفقية، وعدم الاقتراب من مجاري السيول ومناطق تجمع المياه وعدم المجازفة بقطعها
ودعت للاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة
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