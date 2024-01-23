سبب نجاة مصطفى محمد من «الإنذار» رغم خلع قميصه أمام الرأس الأخضر (صور)

نجا مصطفى محمد نجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، من الحصول على البطاقة الصفراء خلال مباراة الفراعنة والرأس الأخضر، التي أقيمت مساء أمس الإثنين.

وتعادل منتخب مصر مع الرأس الأخضر، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وضمن الفراعنة التأهل إلى دور الـ 16، بعد احتلال المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

تقدم منتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 45 عن طريق جيلسون تافاريس، ثم تعادل لمنتخب مصر محمود تريزيجيه في الدقيقة 50، وأحرز مصطفى محمد هدف مصر الثاني في الدقيقة 93 من متابعة ممتازة لكرة تريزيجيه، لكن نجح منتخب الرأس الأخضر في اقتناص التعادل بالوقت القاتل، تحديداً بالدقيقة 99 عن طريق برايان سيلفا جونيور.

وبعد إحراز مصطفى محمد لهدفه في مرمى الرأس الأخضر، قام بخلع قميصه أثناء الاحتفال، قبل أن يمسك بقميص آخر مدون عليه رقم 10 واسم زميله محمد صلاح، لإهدائه الهدف، في ظل غيابه عن اللقاء بسبب الإصابة.

وبحسب التقرير المنشور على موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فإن مصطفى محمد لم يحصل على بطاقة صفراء بعد خلع القميص، كما تنص قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقد يعود سبب عدم إشهار البطاقة الصفراء في وجه مصطفى محمد من قبل حكم اللقاء، إلى انشغال الأخير باتخاذ قرار حول صحة الهدف من عدمه، خاصة أن غرفة تقنية الفيديو المساعد "الڤار" تحدثت مع الحكم عقب الهدف وطالبته بمشاهدته وهو ما تم بالفعل، إلا إنه بعدها أقر بصحته، ويبدو إنه تناسى بعد ذلك أن يمنح مصطفى محمد بطاقة صفراء، بحسب تقرير "كاف"، ما يصب في مصلحة اللاعب بالتأكيد حتى لا يصبح مهدداً بالغياب عن مصر في أي لقاء هام، خاصة بعدما ضمن الفراعنة الصعود إلى الأدوار الإقصائية.

ويعتبر مصطفى محمد هو هداف النسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، برصيد 3 أهداف حتى الآن.

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