دبي تستضيف معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي في دورته السادسة

يشكل أصحاب الهمم ما بين 10-15% من أي مجتمع ويصل عددهم الى 1.3 مليار نسمة في الوقت الراهن ليرتفع الى 2 مليار نسمة في العام 2050 حسب إحصاءات وتوقعات منظمة الصحة العالمية نتيجة العديد من العوامل منها التقدم في العمر والامراض والحروب والامية وغيرها من العوامل.

وحسب النسب السابقة يعيش في الشرق الأوسط أكثر من 50 مليون نسمة من ذوي الاحتياجات الخاصة يتطلعون الى الحصول على أفضل التقنيات والتعرف على المبادرات التأهيلية الخلاقة التي تعينهم على تحسين أساليب حياتهم والعيش باستقلالية أكبر.

ومن هنا تنبع أهمية معرض اكسبو أصحاب الهمم الدولي الذي تستضيفه دبي سنويا للمساهمة في تمكين أصحاب الهمم وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم بالحياة الكريمة، وتحقيق رؤية الإمارات ودعم توجهاته لخدمة هذه الشريحة.

وتسعى الإمارات لتصبح أفضل دولة في العالم في مجال رعاية وتمكين أصحاب الهمم بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه الجهات الحكومية المعنية والجهود الحثيثة التي يبذلها القطاع الخاص لتوفير أفضل الخدمات لهذه الفئات العزيزة من مجتمع الإمارات وزوارها من مختلف دول العالم.

وتقام الدورة السادسة من المعرض في الفترة ما بين 7-9 أكتوبر المقبل 2024 في مركز دبي التجاري العالمي على مساحة 12 ألف متر مربع في (القاعات 6-7-8). ومن المتوقع أن يشارك في هذه الدورة للمعرض نحو 300 عارض دولي وعلامة تجارية ومركز لتأهيل أصحاب الهمم من 50 دولة وان يزوره أكثر من 14 ألف زائر من أكثر من 70 دولة حول العالم. بالإضافة الى مشاركة العديد من الجهات الحكومية المحلية والدولية التي تستفيد من تقنيات المعرض لتطوير نوعية خدماتها للمتعاملين معها من هذه الشريحة.

ملتزمون بتمكين أصحاب الهمم

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة راعي المعرض:" تستضيف دبي معرض اكسبو أصحاب الهمم في دورته السادسة ضمن إطار جهودنا المستمرة لتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة والتزامنا بالعمل من اجل جعل الإمارات دولة صديقة لإصحاب الهمم".

وأضاف سموه:" لقد حقق المعرض إنجازات رائعة في دورته السابقة حيث سجل زيادة نسبتها 20% بعدد العارضين والزوار، مما يساهم في تعزيز سمعة الإمارات كدولة رائدة في مجال رعاية وتأهيل أصحاب الهمم والعمل على تمكينهم ".

وأكد سموه أن المعرض يساهم في تحسين جودة حياة أكثر من 50 مليونا من أصحاب الهمم يعيشون في الشرق الأوسط من خلال التقنيات الحديثة والمبادرات الخلاقة التي يوفرها للمجتمعين المحلي والعالمي. داعيا الى مواصلة الجهود لتوفير المزيد من الخدمات والتسهيلات المستدامة التي تجعلهم أكثر استقلالية وقدرة على الاعتماد على أنفسهم.



منتجات مبتكرة لخدمة كافة الاعاقات

ويوفر الحدث الذي تستضيفه شركة ند الشبا للعلاقات العامة وتنظيم المعارض، منتجات تقنية يتم عرض بعضها لأول مرة في الشرق الأوسط، لتمكين أصحاب الهمم وتعزيز قدراتهم. ويعد المعرض الذي يعتبر الاضخم من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وافريقيا وشبه القارة الهندية، أضخم منصة لمصنعي وموزعي المنتجات المساندة، علاوة على الهيئات الحكومية ومراكز إعادة التأهيل والمراكز الصحية والتعليمية التي تتعامل مع أصحاب الهمم.



4500 تقنية عالمية

وتلعب التقنيات المتقدمة التي يصل عددها الى أكثر من 4500 تقنية عالمية، تخدم الاعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية وطيف التوحد، دورا حاسما في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يشكلون ما بين 10-15% من سكان كل دولة.



‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة متاحة لشخص واحد فقط من كل عشرة أشخاص بحاجة لها، بسبب التكاليف المرتفعة، ونقص الوعي أو عدم التوافر، ونقص الموظفين المدربين، والسياسات غير الفعالة، في حين تمثل التكنولوجيا المساعدة مصطلحاً شاملاً ينطبق على النظم والخدمات المتعلقة بتقديم المنتجات والخدمات المساعدة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وتعمل المنتجات المساعدة على المحافظة على أو تعزيز أداء الفرد واستقلاليته ما يعزز بالتالي من رفاهيته، حيث يتضمن نطاق هذه المنتجات المساعدة منتجات، أجهزة السمع والكراسي المتحركة ومساعدات الاتصال والنظارات والأطراف الاصطناعية والمنتجات المساعدة مثل تناول الحبوب وتحسين الذاكرة. علما أن أكثر من مليار شخص في العالم، يحتاجون إلى واحد أو أكثر، من هذه المنتجات المساعدة.

ويقول خبراء دوليون متخصصون بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، إن أكثر من ملياري شخص سيكونون بحاجة إلى منتج مساعد واحد على الأقل بحلول العام 2030، في الوقت الذي يحتاج فيه العديد من كبار السن إلى اثنين أو أكثر.



ووفقاً لتقرير حول التكنولوجيا المساعدة صدر عن منظمة الصحة العالمية مؤخرا، لا يتمكن نحو 90% من أولئك الذين يحتاجون إلى التكنولوجيا المساعدة على مستوى العالم من الوصول إليها، فيما وجد استطلاع شمل 70 دولة وتم تضمينه في التقرير أن هناك ثغرات كبيرة في تقديم الخدمات والقوى العاملة المدربة على التكنولوجيا المساعدة، سيما في مجالات الإدراك والتواصل والرعاية الذاتية.





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