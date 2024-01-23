طيران الإمارات تعزز خدمة البرازيل والأرجنتين برحلة أسبوعية خامسة

أعلنت طيران الإمارات عزمها تشغيل رحلة اسبوعية خامسة على خط دبي - ريو دي جانيرو- بوينس آيرس، وذلك اعتباراً من 7 ديسمبر 2024. وسوف توفر الرحلة الأسبوعية الجديدة أيام السبت سعة أكبر لخدمة العاصمة الأرجنتينية، كما ستلبي الطلب المتنامي على السفر على هذا الخط. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر الخدمة، التي تعمل عبر ريو دي جانيرو، للعملاء في الأرجنتين أيضاً مزيداً من الخيارات للسفر مباشرةً من وإلى البرازيل.

وسوف تخدم طيران الإمارات الرحلة الأسبوعية الخامسة بين البرازيل والأرجنتين ودبي «إي كيه 247/ 248» بطائرة بوينج 777-200LR بتقسيم الدرجتين. وتتوفر الحجوزات حالياً عبر الموقع الشبكي emirates، وتطبيق طيران الإمارات، ووكالات السفر.

وتقلع رحلة طيران الإمارات «إي كيه 247» من دبي في الساعة 8:05 صباحاً، وتصل إلى ريو دي جانيرو في الساعة 15:55 عصراً، ثم تستأنف طيرانها إلى بوينس ايرس في الساعة 5:30 مساءً لتصلها في الساعة 8:55 مساءً. أما رحلة العودة «إي كيه 248»، فتغادر العاصمة الأرجنتينية في الساعة 11:30 ليلاً، وتصل إلى ريو دي جانيرو في الساعة 1:15 بعد منتصف الليل، وتقلع من ريوديجانيرو متوجهةً إلى دبي في الساعة 2:55 صباحاً لتصلها في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل (اليوم التالي).

وسوف توفر الرحلة الجديدة اعتباراً من 7 ديسمبر 302 مقعد في الدرجتين السياحية والأعمال. كما يمكن للعملاء الاستمتاع بالرحابة والخصوصية التي تتميز بها الطائرة في درجة الأعمال بتوزيع المقاعد (2-2-2).

ومن المتوقع أن يسهم تعزيز خدمة طيران الإمارات إلى البرازيل والأرجنتين في توفير رحلات ربط إضافية للمسافرين بين هذين البلدين والوجهات الشهيرة الأخرى عبر شبكة الناقلة العالمية الواسعة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة واليابان وتايلند وجزر المالديف ومصر وجمهورية الصين الشعبية وهونج كونج وتركيا وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا وإندونيسيا. ونظراً لكون البرازيل والأرجنتين موطناً لأكبر جاليتين لبنانيتين في أميركا الجنوبية، فإن طيران الإمارات تنقل بانتظام العملاء المسافرين من وإلى بيروت. ويمكن بالإضافة إلى ذلك لمواطني البرازيل والأرجنتين الاستمتاع بسهولة السفر من دون تأشيرة إلى دبي، ما يجعلها وجهة مفضلة لقضاء العطلات ومدد التوقف القصيرة.

وتشمل أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى البرازيل والأرجنتين كلاً من الصين وهونج كونج وتايوان واليابان وأستراليا وروسيا والإمارات.

وسوف تساهم الرحلة الأسبوعية الخامسة أيضاً في تسهيل التجارة بين الأرجنتين والبرازيل وبقية العالم. وتستوعب طائرة البوينج 777-200LR ذات الجسم العريض سعة شحن تصل إلى 20 طناً لكل رحلة لنقل الصادرات من الأرجنتين والبرازيل إلى المستهلكين في الشرق الأوسط وأوروبا وأسواق أخرى، مع دعم استيراد السلع الأساسية، بما فيها الأدوية.

ويحظى عملاء طيران الإمارات بأفضل تجربة في الأجواء، بما في ذلك قوائم الطعام متعددة الأطباق المستوحاة إقليمياً والتي طورها فريق من الطهاة الحائزين جوائز، وتكملها تشكيلة واسعة من المشروبات الفاخرة. كما يستمتع العملاء بأكثر من 6500 قناة من المحتوى الترفيهي العالمي، بما في ذلك الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والبودكاست والألعاب والكتب الصوتية والمزيد عبر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية.

وتتيح شراكات الرمز التي أبرمتها طيران الإمارات مع «جول إيرلاينز GOL» و«أزول إيرلاينز Azul»، وشراكات الإنترلاين مع كلٍ من «لاتام إيرلاينز LATAM» و«إيرولينياس أرجنتيناس Aerolineas Argentinas»، لعملائها السفر إلى ما بعد ريو دي جانيرو، إلى شبكة واسعة من النقاط المحلية تشمل كلاً من برازيليا، وبورتو أليغري، وسلفادور، وكوريتيبا (قرطبة)، وريسيفي، بالإضافة إلى دول الجوار، مثل تشيلي وبنما. ويتمتع أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات» بفرصة كسب واستبدال أميال سكاي واردز على رحلات الرمز المشترك في البرازيل وأميركا الجنوبية.

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