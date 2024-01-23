طيران الإمارات تعزز خدمة البرازيل والأرجنتين برحلة أسبوعية خامسة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت طيران الإمارات عزمها تشغيل رحلة اسبوعية خامسة على خط دبي - ريو دي جانيرو- بوينس آيرس، وذلك اعتباراً من 7 ديسمبر 2024. وسوف توفر الرحلة الأسبوعية الجديدة أيام السبت سعة أكبر لخدمة العاصمة الأرجنتينية، كما ستلبي الطلب المتنامي على السفر على هذا الخط. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر الخدمة، التي تعمل عبر ريو دي جانيرو، للعملاء في الأرجنتين أيضاً مزيداً من الخيارات للسفر مباشرةً من وإلى البرازيل.
وسوف تخدم طيران الإمارات الرحلة الأسبوعية الخامسة بين البرازيل والأرجنتين ودبي «إي كيه 247/ 248» بطائرة بوينج 777-200LR بتقسيم الدرجتين. وتتوفر الحجوزات حالياً عبر الموقع الشبكي emirates، وتطبيق طيران الإمارات، ووكالات السفر.
وتقلع رحلة طيران الإمارات «إي كيه 247» من دبي في الساعة 8:05 صباحاً، وتصل إلى ريو دي جانيرو في الساعة 15:55 عصراً، ثم تستأنف طيرانها إلى بوينس ايرس في الساعة 5:30 مساءً لتصلها في الساعة 8:55 مساءً. أما رحلة العودة «إي كيه 248»، فتغادر العاصمة الأرجنتينية في الساعة 11:30 ليلاً، وتصل إلى ريو دي جانيرو في الساعة 1:15 بعد منتصف الليل، وتقلع من ريوديجانيرو متوجهةً إلى دبي في الساعة 2:55 صباحاً لتصلها في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل (اليوم التالي).
وسوف توفر الرحلة الجديدة اعتباراً من 7 ديسمبر 302 مقعد في الدرجتين السياحية والأعمال. كما يمكن للعملاء الاستمتاع بالرحابة والخصوصية التي تتميز بها الطائرة في درجة الأعمال بتوزيع المقاعد (2-2-2).
ومن المتوقع أن يسهم تعزيز خدمة طيران الإمارات إلى البرازيل والأرجنتين في توفير رحلات ربط إضافية للمسافرين بين هذين البلدين والوجهات الشهيرة الأخرى عبر شبكة الناقلة العالمية الواسعة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة واليابان وتايلند وجزر المالديف ومصر وجمهورية الصين الشعبية وهونج كونج وتركيا وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا وإندونيسيا. ونظراً لكون البرازيل والأرجنتين موطناً لأكبر جاليتين لبنانيتين في أميركا الجنوبية، فإن طيران الإمارات تنقل بانتظام العملاء المسافرين من وإلى بيروت. ويمكن بالإضافة إلى ذلك لمواطني البرازيل والأرجنتين الاستمتاع بسهولة السفر من دون تأشيرة إلى دبي، ما يجعلها وجهة مفضلة لقضاء العطلات ومدد التوقف القصيرة.
وتشمل أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى البرازيل والأرجنتين كلاً من الصين وهونج كونج وتايوان واليابان وأستراليا وروسيا والإمارات.
وسوف تساهم الرحلة الأسبوعية الخامسة أيضاً في تسهيل التجارة بين الأرجنتين والبرازيل وبقية العالم. وتستوعب طائرة البوينج 777-200LR ذات الجسم العريض سعة شحن تصل إلى 20 طناً لكل رحلة لنقل الصادرات من الأرجنتين والبرازيل إلى المستهلكين في الشرق الأوسط وأوروبا وأسواق أخرى، مع دعم استيراد السلع الأساسية، بما فيها الأدوية.
ويحظى عملاء طيران الإمارات بأفضل تجربة في الأجواء، بما في ذلك قوائم الطعام متعددة الأطباق المستوحاة إقليمياً والتي طورها فريق من الطهاة الحائزين جوائز، وتكملها تشكيلة واسعة من المشروبات الفاخرة. كما يستمتع العملاء بأكثر من 6500 قناة من المحتوى الترفيهي العالمي، بما في ذلك الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والبودكاست والألعاب والكتب الصوتية والمزيد عبر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية.
وتتيح شراكات الرمز التي أبرمتها طيران الإمارات مع «جول إيرلاينز GOL» و«أزول إيرلاينز Azul»، وشراكات الإنترلاين مع كلٍ من «لاتام إيرلاينز LATAM» و«إيرولينياس أرجنتيناس Aerolineas Argentinas»، لعملائها السفر إلى ما بعد ريو دي جانيرو، إلى شبكة واسعة من النقاط المحلية تشمل كلاً من برازيليا، وبورتو أليغري، وسلفادور، وكوريتيبا (قرطبة)، وريسيفي، بالإضافة إلى دول الجوار، مثل تشيلي وبنما. ويتمتع أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات» بفرصة كسب واستبدال أميال سكاي واردز على رحلات الرمز المشترك في البرازيل وأميركا الجنوبية.
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