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أكثر من 350 ألف بطاقة E& Money منذ الاطلاق مطلع 2023

1/23/2024 5:20:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan) نمو التعاملات المالية في تطبيق e& money بأربعة أضعاف. نجحنا في إطلاق منصة المشاهدة المجانية عبر الإنترنت "STARZ ON" بمحتوى ترفيهي ثري ومميز.  e& money أول منصَّة مالية في قطاع الاتصالات تُصدر بطاقات بالتعاون مع ماستر كارد في دولة الإمارات. ساهمت e& money في تمكين العملاء من إجراء تحويلات مالية دولية للعديد من الدول خلال الكوارث الطبيعية. "إي آند الحياة" دومًا حسنت أنماط الحياة الرقمية للعملاء بالاستثمار الدائم في الحلول الجديدة. التطبيقات متعددة الأنشطة (Super Apps) تُعَدُّ جزءًا مهمًّا من استراتيجية إي آند الحياة.
رحلة العميل اليومية مع الخدمات الرقمية لم تَعُدْ تجربة سهلة؛ فبَيْن عشرات الخدمات والتطبيقات المتنوعة من حلول التكنولوجيا المالية، وخدمات المحتوى الترفيهي الرقمي، والتطبيقات الفائقة، يظهر دورُ مقدِّمي الخدمة، ومدى قدرتهم على تَلْبِيَة تطلعات العملاء، وهنا يأتي دور شركة "إي آند الحياة"، التي نجحت على مدار السنتين الماضيتين في تقديم تجربة رقمية متكاملة لعملائها تَسْبِق بها تطلُّعاتهم، وذلك بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية الرائدة، وكان لعام 2023 أثر كبير في تجربة العملاء، ورسم طريق نحو حياة أكثر سهولة ورفاهية في المستقبل، وهو الأمر الذي يدفعنا للِّقاء مع خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ"إي آند الحياة"؛ للحديث حول أبرز المحطات في مسيرة الشركة خلال عام 2023، ورؤيته حول مستقبل الخدمات الرقمية وتطورها.
ونحن نودِّع عامًا مضى، كيف تقيِّمون أداءَ شركة "إي آند الحياة"، وما أبرز الإنجازات التي حقَّقتها خلال عام 2023؟ نجحت شركة "إي آند الحياة" في أن تكون فاعلًا أساسيًّا في الحياة الرقمية للمستخدمين، واتَّسع نشاطها ليشمل تطوير حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة، وخدمات المحتوى الترفيهي الرقمي، والتطبيقات الفائقة، وبذلك أصبحت "إي آند الحياة" من أهم المحركات الأساسية لـ"إي آند"، التي تُعرف اليوم بصفتها مجموعة رائدة عالميًّا في التكنولوجيا والاستثمار. وقدَّمنا للمستخدمين منصَّة للمشاهدة المجانية عبر الإنترنت "STARZ ON"، والتي تقدِّم المحتوى الإقليمي ومحتوى هوليوود وبوليوود، والمحتوى المتنوع بالعربية والإنجليزية والفرنسية، إلى جانب المحتوى الرياضي، وذلك بشكل مجاني للمشاهدين. وخلال عام 2023، مضت "إي آند الحياة" بخُطًى متسارعةٍ ومؤثرة على جميع أصعدة أعمالها؛ ففي قطاع التكنولوجيا المالية، أصبحت المنصة المالية e& money أول منصة مالية ضمن قطاع الاتصالات تُصدر بطاقات بالتعاون مع ماستر كارد في دولة الإمارات، وبذلك وفَّرت المزيد من خيارات الدفع والسرعة والأمان في البطاقات الائتمانية. كذلك نجحت "evision"، التي تمثِّل وحدة بث المحتوى الترفيهي في "إي آند الحياة"، في الحصول على حقوق البث الحصرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدوري تاتا الهندي الممتاز (IPL) 2023 لمباريات الكريكيت، ويُعَدُّ هذا الدوري أحد أكثر أحداث الكريكيت التي ترقَّبها المشاهدون. كما حصلت "evision" على حقوق البث الحصرية للفيلم الوثائقي "الملك تشارلز الثالث، الطريق إلى العرش" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعادت إطلاق قناتها المخصصة للأفلام الهندية "eMasala"، وتغيير علامتها التجارية إلى "em"؛ لتعزيز ريادتها في تقديم محتوًى ترفيهي مميز لمشاهديها. وباعتبارنا في "إي آند الحياة" ذراعَ المستهلك الرقمي في "إي آند"، فقد اسْتَحْوَذْنَا على حصة الأغلبية في تطبيق Careem Super App، في استثمار بلغت قيمته 400 مليون دولار.

نشهد حاليًّا تطوُّرًا سريعًا للسلوكيات الرقمية للعملاء، فكيف يمكن لحلول "إي آند الحياة" أن تتواءم مع هذا التطور السريع والمتنوِّع من الاحتياجات؟ لدى "إي آند الحياة" نقاطُ قوة لا تتوافر في كثير من المنافسين؛ فهي واحدة من الركائز الأساسية لـ"إي آند"، المجموعة العالمية الرائدة بتاريخها العريق وانتشارها الجغرافي الواسع، والتي تمتلك شبكات متطورة عالميًّا، وقاعدة عملاء واسعة تزيد عن 167 مليون مشترك في 16 دولة، لذلك ترتكز "إي آند الحياة" في أعمالها على أُسُسٍ متينة للنمو، من خلال التوسع والتنوع والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع التكنولوجيا الرقمية، وتقدِّم مجموعة من الحلول والخدمات الرقمية التي تحسِّن نمطَ حياة العملاء وتَفُوق تطلعاتهم، لا سيما بالاعتماد على تقنيات التطبيقات متعددة الأنشطة "Super Apps"، التي تُتيح منصة واحدة لمختلف الخدمات في القطاعات المالية والتأمينية والخدمية المختلفة، وتُعَدُّ جزءًا أساسيًّا من استراتيجية "إي آند". وتضع "إي آند الحياة" أمام عينيها دومًا تحسينَ نمط حياة العملاء بصورة تَفُوقُ توقعاتهم، ويتأتَّى ذلك بالاستثمار الدائم في الحلول الجديدة، ولدينا تركيز كبير أيضًا على وضع العالم الرقمي في متناول يد عملائنا، من خلال المنصات الذكية والتطبيقات الترفيهية وحلول التكنولوجيا المالية، ليجدوا تنوعًا كبيرًا في خدمات الترفيه الرقمي، وحلولًا مرنة في التحويلات الدولية والمحلية وسداد الفواتير والهدايا والمكافآت والبطاقات مُسبقة الدفع، الأمر الذي يجعلنا سَبَّاقِينَ في ريادة قطاع المحتوى الإعلامي والترفيهي وقطاع التكنولوجيا المالية. لقد حقَّقت "إي آند الحياة" خطوات مهمة في قطاعي المحتوى الترفيهي والتكنولوجيا المالية، ونسير وفْق استراتيجية واضحة ومَدْرُوسَة في السنوات القادمة؛ حيث يحقِّق قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط نموًّا متسارعًا في ظل تغيُّر سلوك الدفع للمستهلكين بشكل كبير، مع زيادة الاعتماد على المدفوعات غير النقدية، هذا بالإضافة إلى مواصلة الريادة باعتبارنا أكبر شركة للمحتوى الترفيهي المجمَّع في المنطقة، عبْر التميز في تقديم المنصات الذكية. كما نُسخِّر جهودنا للعمل على تخصيص الخدمات حسب كل شريحة من المستهلكين، وتعزيز فرص نمو الأعمال الجديدة، وتقديم تجارب رقمية مميزة آمنة وأكثر مرونة لعملائنا، ونتطلَّع باستمرار إلى التعاون مع أبرز الخبراء الرُّوَّاد في مجالهم، واستكشاف أحدث الطرق لتحقيق النمو المطلوب، سواء بشكل تلقائي أو من خلال التعاون والشراكات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

كيف ساهم تطبيق e& money في دعم قطاع التكنولوجيا المالية بدولة الإمارات والمنطقة؟ أصبح تطبيق e& money واحدًا من أهم التطبيقات المالية متعددة الأنشطة في دولة الإمارات والمنطقة، ونجح في تلبية احتياجات الدفع الإلكتروني الآمنة والمَرِنَة، وجعل المعاملات المالية اليومية للعملاء أكثر سهولة وفي متناول الأيدي، ووفَّر للأفراد والشركات عددًا من المنتجات والحلول والخدمات المالية المبتكرة، وأصبح أحد أعمدة التحوُّل إلى الاقتصاد غير النقدي. لقد حرصنا على توسيع خدمات e& money لتشمل جميع شرائح المستهلكين من ذوي الحسابات المصرفية أو من لا يملكونها، بحيث يتمُّ الحصول على جميع الخدمات المالية التي يحتاجها العملاء من خلال سوق مالي شامل، وشملت خدماته الخدمات المصرفية المفتوحة وبطاقات الخصم، وقد أدَّى ذلك إلى زيادة قاعدة المشتركين في خدمات التطبيق إلى أكثر من 880,000 مشترك، بينما توسَّعت خدمات التحويلات الدولية حاليًّا إلى أكثر من 200 دولة، كما شهد التطبيق التعاملات المالية بأربعة أضعاف. لقد حصل e& money على عدد من التصنيفات الدولية، منها جائزة أفضل محفظة رقمية في المنطقة، وأفضل ابتكار تقني في الخدمات المالية؛ حيث يُتيح أسرع تجربة رقمية في رحلة تسجيل دخول المستخدم من بين المحافظ الرقمية الأخرى في الدولة، بالإضافة إلى دَمْجِهِ مع أكثر من 30 علامة تجارية جديدة في خدمات سداد الدفعات والفواتير، مما أسهم في تكوين محفظة ثرية للخدمات الرقمية ضمن التطبيق. ومن أجل المزيد من تطوير تطبيق e& money، عَقَدْنَا شَرَاكَة مع ماستر كارد العالمية؛ من أجل تطوير طرق سداد المدفوعات للمستهلكين، وزوَّدنا العملاء ببطاقة حصرية مسبقة الدفع تمكِّنهم من سداد المدفوعات المالية بسهولة وأمان، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت، وفي أي مكان في العالم، لتصبح جهة الإصدار الأولى التي يدعمها مشغِّل اتصالات في دولة الإمارات، وأصدرنا أكثر من 350 ألف بطاقة خلال بضعة أشهر منذ الإعلان عنها في مطلع 2023، كما وفَّرت البطاقة واحدًا من أفضل برامج الولاء للبطاقات في فئتها داخل الدولة بنظام المكافآت المميز، بجوائز نقدية نسبتها 1% من قيمة المشتريات عند استخدام البطاقة خلال فترة الإطلاق، وهي ميزة كانت تقتصر سابقًا على بطاقات الائتمان. كما تعاونت e& money مع روّاد التكنولوجيا لإتاحة بطاقتها للاستخدام بسهولة على محافظ سامسونج وأبل وجوجل؛ لتمكين العملاء من إجراء المدفوعات بأمان ودون تلامُس عند التسوق عبر الإنترنت وفي المتاجر حول العالم، وتهدف هذه الشراكات إلى إنشاء نظام مدفوعات رقمية سلس وآمن، وتوفير أسلوب حياة مريح لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة، ودمج حلول المدفوعات عبر الهاتف المتحرك بمُرُونَة تامة. واليوم، يمكن لمستخدمي e& money تحويلُ الأموال بين بعض المحافظ الأخرى في الدول التي تُوجَد بها "إي آند"، مثل محفظة اتصالات كاش في جمهورية مصر العربية، ومحفظة UPaisa في باكستان، ومحفظة mHawala في أفغانستان. لقد تأكدت أهمية تطورات حلول وخدمات e& money، وكذلك دورها المسؤول مجتمعيًّا، في تمكين العملاء من إجراء تحويلات مالية دولية مجانًا إلى المغرب وليبيا وأفغانستان وبأفضل أسعار صرف العملات؛ للمساهمة في توفير الدعم في أعقاب الكوارث الطبيعية التي أصابت تلك الدول في عام 2023.
على جانب قطاع المحتوى المرئي والترفيهي، كيف تحافظون في "evision" على مُوَاكَبَة التطورات في هذا القطاع الحيوي؟ أطلقت evision مؤخرًا منصة المشاهدة المجانية عبر الإنترنت "STARZ ON"، التي تقدِّم المحتوى الإقليمي ومحتوى هوليوود وبوليوود، والمحتوى المتنوع باللغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، إلى جانب المحتوى الرياضي، وذلك بشكل مجاني للمشاهدين. وتعمل المنصة الجديدة بتقنيتي AVOD (الفيديو المعتمِد على الإعلانات حسب الطلب)، وFAST (البث التلفزيوني المجاني المدعوم بالإعلانات)، وتتوفر لجميع المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب أفريقيا على الأجهزة بنظامي Android وiOS. وعبْر منصة STARZ ON، سيتمكن المشتركون حاليًّا من مشاهدة 50 قناة تلفزيونية، بالإضافة إلى آلاف الساعات من المحتوى مجانًا، بينما تعمل STARZ ON حاليًّا على زيادة المحتوى المتنوع ليصل إلى أكثر من 25,000 ساعة، وأكثر من 100 قناة تلفزيونية متاحة على جميع الأجهزة الذكية. كما نجحت evision في التأثير بشكل إيجابي في حياة العملاء، وأصبحت أكبر مزوِّد للمحتوى المرئي والترفيهي عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، كما توسَّعت خدماتها كثيرًا في عدد من الدول؛ إذ أطلقتْ evision بنجاحٍ منصات البث المباشر عبر الإنترنت، مثل منصة SHOQ TV لـ PTCL في باكستان، ومنصة TWIST TV لـ"اتصالات من إي آند" في مصر، ومنصة Mobily TV لشركة موبايلي السعودية؛ لتوسِّع نطاق أعمالها، وتوفِّر تجارب جديدة تدعم العملاء في قطاع الترفيه الرقمي. وحققّت evision نموًّا ملحوظًا في عائداتها السنوية، مع أكثر من 4.5 مليون مشترك في خدماتها عبر eLife وSTARZPLAY والمشغِّلين الإقليميين، مع توسُّع محفظة أعمالها لتشمل 22 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وساهم هذا التوسُّع في تعزيز التجارب الرقمية للعملاء، وتزويدهم بمحتوًى قائم على تقنية السحابة وحلول بث المحتوى الرقمي للتلفزيون IPTV، وخدمات البث المباشر عبر الإنترنت OTT في العديد من الدول التي تعمل بها. ومن خلال السعي الدائم وراء فرص التطور والنمو، ومع أكثر من 20 عامًا من التعاون مع استوديوهات هوليوود الكبرى والاستوديوهات المستقلة ومورِّدي المحتوى الإقليميين، تقدِّم evision أكثر من 600 قناة تلفزيونية، وأكثر من 40,000 ساعة من المحتوى التلفزيوني واشتراكات الفيديو حسب الطلب، وبِلُغات متعددة. لقد حققت evision نجاحَها بالاعتماد على مجموعة من الخطوات الاستراتيجية الناجحة، مثل الاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة 57% في المنصة الرائدة في خدمات بث الفيديو STARZPLAY ARABIA، في تحالف مع "القابضة" ADQ، حيث أسهمت المنصة في نمو عدد المشتركين، وهي تتمتع بالحقوق الحصرية لمبيعات الإعلانات في قطاعات رئيسية، وإدارة كل الخدمات التجارية المتعلقة بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. بالإضافة إلى ذلك، عزَّزت "evision" المحتوى الترفيهي بشَرَاكَات مع العديد من منصات الترفيه العربية، وحصلت على حقوق البطولات الرياضية المتنوعة عبر العالم، مثل حقوق البث الحصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأهم الأفلام والبرامج الوثائقية، وسلسلة البرامج الجديدة ذات النوعية المختلفة والحَصْرِيَّة التي تنقل المشاهدين إلى الجيل الجديد من البرامج والأفلام. كما أطلقت evision قناة "Golf Life"، التي تبثُّ بشكل حصري ومباشر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لجميع عشاق لعبة الجولف في المنطقة، وحصلت على حقوق البث الحصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجولة الجولف (PGA)، وجولة موانئ دبي العالمية، وكأس "رايدر" للجولف، وبطولة كأس الرؤساء، ودوري الكريكيت الهندي الممتاز 2023؛ أكثر بطولات الكريكيت شهرة، إلى جانب حقوق البث الحصرية للدوري الإيطالي الممتاز في المنطقة؛ لتزويد الأفراد بأفضل التجارب في مشاهدة المحتوى الرياضي. ولتعزيز ريادتها في تقديم محتوى ترفيهي مميز لمختلف مشاهديها، أعادت evision إطلاق قناة الأفلام الهندية "eMasala"، وغيَّرت علامتها التجارية إلى"em"؛ لترسيخ مكانتها بصفتها منصة مفضَّلة للترفيه ولعرض أفضل برامج وأفلام بوليوود؛ حيث تُعَدُّ اليوم من بين قنوات بوليوود الأكثر مشاهدة، وتلبِّي مختلف الأذواق والاهتمامات. كما تُدير evision قنواتٍ داخليةً وحصرية، مثل ejunior، وهي قناة الأطفال الأكثر مشاهدة في الإمارات العربية المتحدة، وقنوات Cric Life، إلى جانب قنوات HD على مدار 24 ساعة.

ونحن نستقبل عام 2024، ما أهم تطلعاتكم لتطوير خدمات evision وe& money؟ تتطلع "إي آند الحياة" إلى مواصلة الاستثمار في المحتوى الحصري المرئي والترفيهي عبر evision؛ من أجل الحفاظ على مكانتها الريادية بصفتها مزوِّدَ المحتوى المفضل لعملائها، إلى جانب الاستفادة من الانتشار الكبير لقاعدة عملاء "إي آند" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيتمُّ توسيع محفظة قنوات البث المباشر والفيديو عند الطلب ومحتوى هوليوود؛ لتوفير المزيد من الترفيه لمختلف شرائح المستهلكين. ومن أجل تحقيق ذلك، ستعزِّز "إي آند الحياة" رؤيتَها من خلال تكوين شراكات مع أبرز القائمين على صناعة الترفيه، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة، كما ستُثري أنشطة المجموعة بما يعزِّز العائدات بشكل ملحوظ. ومن جانب التكنولوجيا المالية، ستعمل "إي آند الحياة" على زيادة قاعدة عملاء تطبيق e& money؛ من خلال تقديم مجموعة من الميزات الجديدة المبتكَرة لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء، ودعم رؤيتنا في أن نصبح المحفظةَ الرقمية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتطبيقَ المالي الأكثر تقدمًا في المنطقة. وتُعد التطبيقات متعددة الأنشطة (Super Apps) جزءًا مهمًّا من استراتيجية النمو الجديدة لدينا، والتي تُتيح للمستخدمين الوصولَ إلى مجموعة متنوعة من الخدمات من خلال تطبيق واحد دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة، ولدى تلك التطبيقات القدرة على إحداث تغيرات في قطاعات متعددة، لذلك نتطلَّع إلى المزيد من الاستثمارات في هذا الاتجاه، خاصة في تطبيق Careem Super App، بعد أن أصبحت "إي آند" هي المساهم صاحب حصة الأغلبية في التطبيق.

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