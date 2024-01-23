على طبق من ذهب.. خطأ كروي ساذج يؤهل مصر إلى دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا (فيديو)

وقع حارس مرمى منتخب غانا ريتشارد أوفوري في خطأ كروي لا يغتفر، خلال مواجهة موزمبيق أمس الإثنين، كان سبيلاً لفتح الطريق أمام لاعبي الأخير من أجل إدراك التعادل، الذي بدوره منح مصر هدية ثمينة للغاية وأهداها بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وحول منتخب موزمبيق تأخره بهدفين أمام غانا لتعادل مثير في الوقت القاتل، حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة 91، قبل أن يدرك هدف التعادل في الدقيقة 94، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان فوز غانا يعني تأهل الأخير إلى دور الـ 16 بجانب الرأس الأخضر، ليتبقى أمام مصر حينها فرصة الصعود بين الأفضل لأصحاب المركز الثالث بالمجموعات، إلا أن تألق لاعبي موزمبيق ورعونة حارس مرمى غانا أهديا

الفراعنة بطاقة التأهل، دون عناء.

وجاء هدف موزمبيق الثاني الذي عادل النتيجة، من خطأ ساذج لحارس مرمى غانا في الدقيقة 94، حيث سدد لاعب موزمبيق الكرة صوب المرمى، وكانت في طريقها للخروج إلى ركلة مرمى، إلا أن حارس غانا لمس الكرة، ليحتسب حكم اللقاء ركلة ركنية لصالح موزمبيق، استغلها لاعبو الأخير لإحراز التعادل، ومن ثم أهدوا بطاقة التأهل إلى مصر على طبق من ذهب.

وتصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة بـ 7 نقاط، يليه مصر بـ 3 نقاط، ثم غانا بنقطتين، وموزمبيق رابعاً بنفس الرصيد.

وأصبح منتخب مصر في مواجهة محتملة مع ثاني المجموعة السادسة، التي تضم منتخب المغرب وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا، ويتصدر هذه المجموعة أسود الأطلس برصيد 4 نقاط، ويليه منتخب الكونغو بنقطتين، ثم زامبيا بنفس الرصيد، وأخيراً تنزانيا بنقطة واحدة.

وتقام غداً الأربعاء مباراتي الجولة الأخيرة لهذه المجموعة، بين منتخب المغرب وزامبيا، والكونغو وتنزانيا، وعلى أثر هذه النتائج ستتحدد هوية المنتخب الذي سيواجه الفراعنة في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2023.

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