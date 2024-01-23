عصا الجولف

استلمت اليوم مفتاح شقتي، بعد اجتيازي سلسلة من الاختبارات التي استمرت لمدة عام كامل. وبعد ذلك الاستقصاء الممل والجدال الطويل لمدة، حقيقة، لا يستوعبها العقل ولا يدركها المنطق، وخاصة مع تلك الدراسات وذلك التحري الذي يتمحور حول عنوان واحد: «من أنت؟».



يشعرك أحياناً كل هذا الزخم والاهتمام وكأنه بلاط ملكي وليس مجرد شقة في ذلك المبنى العتيق، وعلى الرغم من هذا سايرتهم وكنت أصغي إليهم وأستمع، وما إن يبدأ بركان غضبي يثور حتى يتسلل عاشق الكبرياء إلى داخلي يحدثني بصوت خافت: هون عليك، ما عساه أن يكون! خطوات بسيطة، وسينتهي كل شيء.. وهكذا.



وبينما أكون في حديث ودّي على طاولة عاشق الكبرياء سرعان ما يتسلل إلى داخلي ويلبسني جلباب السكينة ورداء الطمأنينة يملأني هكذا بهدوء لا يوصف!

سألتهم بعد ذلك البركان، لماذا كل هذه الإجراءات الطويلة؟ قال، بعد ضحكة طويلة أثارت معها استفزازي من جديد: اسمع أيها الصبي، أنا أحد أعضاء هذا المبنى، هذه الإجراءات تتبع فقط عندما يكون الساكن جديداً على المبنى أو على المنطقة. يحدث هذا النوع من الضجيج. أعلم أن هذه الإجراءات تثقل كاهلك، وبعض منها قد لا يقبلها ولا يستوعبها العقل، وتتمنى بين لحظة وأخرى أن تسعر بثمن تعويض معين عنها وينتهي هذا الروتين الممل. لا تتعجب يا صغيري من هذا الروتين، فعمر هذا المبنى يتجاوز القرون، هل ترى روعة المعمار الفرنسي؟ هذا النوع من الفن مطبق بأسلوب فن العمارة الفرنسية المطبق في قصر فرساي الشهير، حيث اشتهر هذا المبنى بالفن الكلاسيكي الفرنسي المميز بذوق رفيع لا مثيل له. هذا ضمن ما يميز هذا المبنى، وهناك أيضاً أسباب أخرى بعيدة عن المادة يحتفظ بها كل واحد من أصحابه لنفسه.

لا عليك، انتهينا من الشطر الأول، أما عن الشطر الثاني فستنتظر قليلاً، سيبدأ حالاً. بادرت: وهل لي أن أعلم ما مضمون الشطر الثاني؟ فرد: بكل تأكيد سيكون نقاشك مع أصحاب المبنى، ستجيب عن سؤال واحد فقط. لا يتوقف الموضوع عند هذا الحد، بل ستستمر عملية البحث لمدة لا تقل عن سنة ميلادية.



بدأ شعور باليأس يتسلل إلى داخلي، فأصحاب المبنى لا ينظرون لساكنه من الناحية المادية وإنما يتطلب الأمر منه إدراج سيرته الذاتية وتاريخ حياته، فمن ضمن الإجراءات الروتينية ألا يورث أي جزء من أجزاء المبنى، ولا يحق للورثة استلام أي شقة من الشقق، وإنما ترجع ملكيتها لأصحاب المبنى، وتعرض ضمن سلسلة من الإجراءات الرسمية الطويلة. والغريب في الأمر أنك إن اجتزت جميع المراحل الأولى بنجاح فسيبقى أمامك أهم جزء وهو الإجابة عن سؤال واحد، وهذه الجزئية من أهم إجراءات هذا المبنى، إذ عليك أن تملك الثقة الكاملة للإجابة عن سؤال حاسم، ألا وهو: «من أنت لكي تكون من سكان هذا المبنى؟».



أثار أمر هذا المبنى دهشتي، وأثار حيرتي واستغرابي، انتهى الجزء الأول بعد سلسلة من الإجراءات، وبقي الجزء الأخير الذي هو عرض الملف على السكان الأصليين، وهم أعضاء هيئة المبنى، كل منهم يحمل في جعبته الكثير من الدراسات والأبحاث، لما انطوت عليه مسيرتهم من خبرات وتجارب حياتية مشرفة، بحيث لا يسكن هذا المبنى إلا ذوو الأفعال المشرفة والخالدة.



وهناك أيضاً أمر آخر مما لفت انتباهي، تشكيلة أعضاء المبنى، حيث كان بعضهم كبير السن، وعدد لا بأس به من صغار السن، وعدد آخر من الأصدقاء والأقارب الموثوق بهم ممن لهم تاريخ من الإنجازات في المنطقة. وألح مبعث الفضول الذي كان يقتلني: لماذا هذا المعيار، لا تكلفة مادية لاقتنائك الشقة وإنما ما ينظر إليه هو تكوينك العلمي والإنساني؟ لا أخفيكم سراً بأن هذه الفكرة أثارت إعجابي، لما فيها من مميزات مختلفة، فكرة النظر إليك من زاوية رصيد حياتك العلمي والإنساني. وللمرة الأولى أرى قيمة لشيء عظيم وعريق بعيداً عن الماديات، وقد شعرت حينها بأن تقويم المبنى ظل متوقفاً في ذلك الزمن الجميل! وهو أحد أسباب تمسكي بهذا المكان.

نشعر أحياناً وكأن كل واحد منا في يده عصا الجولف يلوح بها على مبتغاه، دون أن يعي ما الفائدة الأساسية من هذه العصا، وما إن تتضح لنا الصورة وتستوعبها عقولنا، ونعرف ما قانونها الذي سنت من أجله هذه اللعبة، حتى نضع خطواتنا الأساسية التي من خلالها يمكننا الانطلاق، وبها نحدد النقطة التي ينبغي علينا أن نتوقف فيها، إذ إن حياتنا البشرية تكاد لا تختلف كثيراً عن لعبة الجولف، فكل واحد منا ينشد مبتغاه وله من الرغبات ما يسعى لتحقيقه، وذلك باتباعنا بعض الأسس التي قد تكون أحد خيارين لا ثالث لهما: إما بوجه أول: وهو عبارة عن قوانين تشريعية من عند الله سبحانه وتعالى، وإما بوجه ثانٍ وهو عبارة عن قانون من صنع البشر.