دبي الجنوب تُسجّل أعلى حركة طيران خاص على الإطلاق في 2023

شهد مشروع محمد بن راشد للطيران خلال عام 2023 تسجيل نتائج قياسيّة هي الأعلى على الإطلاق بدبي من حيث حركة الطيران الخاص، والتي وصلت إلى 16,657 رحلة بنموّ 8% مقارنة بعام 2022. وهناك العديد من العوامل التي أسهمت في نمو الحركة، مثل استضافة مؤتمر الأطراف "COP28" ومعرض دبي للطيران 2023، بالإضافة إلى الافتتاح التجريبي لحظيرة ExecuJet الجديدة. ويؤكد هذا النمو على مكانة مطار آل مكتوم الدولي باعتباره أكثر المطارات ازدحامًا في حركة الطيران الخاص بالمنطقة.



وكان مشروع محمد بن راشد للطيران قد طوى صفحة 2023 بنجاح؛ حيث أبرم العديد من اتفاقيات تعاون مع شركاء جدد يعتزمون إنشاء مرافق خاصة بهم في مناطق مختلفة؛ بهدف تقديم خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، التي تغطي مجالات متنوّعة مثل تصنيع أجزاء وهياكل الطائرات، وخدمات طلاء الطائرات، ودعم الطائرات على الأرض وتوريد قطع الغيار، وتوريد أصول المحرّكات، وتجديد التصميم الداخلي للطائرات الخاصة.



ونمت قيمة أنشطة الصيانة والإصلاح والتجديد ضمن منطقة توريد وتصليح أجزاء الطائرات في مشروع محمد بن راشد للطيران، بما في ذلك الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، حيث من المتوقع أن تتجاوز 8 مليارات درهم في السنوات القليلة المقبلة، مما يدل على التنامي المستدام لخدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات.



وأكّد طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران؛ أنّ العام الماضي كان استثنائياً بامتياز لمشروع محمد بن راشد للطيران، مشيراً إلى الإنجازات لم تقتصر على تسجيل أعلى حركة طيران خاص على الإطلاق، بل تخطى ذلك إلى استقطاب شركات جديدة وتوسيع العديد من المنشآت والمرافق،



وقال: "سلّطت هذه النجاحات المتواصلة الضوء على الثقة التي يحظى بها مشروع محمد بن راشد للطيران، والقيمة المضافة الكبيرة التي يُسهم بها من خلال بنيته التحتيّة المتقدّمة ومرافقه العالميّة المستوى، وذلك بالتزامن مع ريادة دبي في تعزيز النمو لهذا القطاع على المستوى العالمي. ونلتزم برؤية قيادتنا الرشيدة واستراتيجيتها الطموحة للارتقاء بمكانة دبي وجعلها عاصمة للطيران."



يشار إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران فرص إستثمارية حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص وشركات صيانة واصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي قامت بتطويره ليكون مركزًا لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم ، كما يسعى إلى تعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.

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