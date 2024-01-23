محمد القرقاوي يكشف أجندة القمة العالمية للحكومات 2024

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أعلن معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، انعقاد القمة العالمية للحكومات 2024 تحت شعار "تشكيل حكومات المستقبل" في الفترة من 12 وحتى 14 فبراير المقبل.

وتجمع القمة قادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم للمشاركة والمساهمة في تطوير الأدوات والسياسات والنماذج التي تعتبر ضرورية في تشكيل الحكومات المستقبلية.

وقال القرقاوي خلال فعالية "حوار القمة العالمية للحكومات" التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في متحف المستقبل بدبي: "إن القمة تستضيف أكثر من 4 آلاف مشارك، ضمن أكثر من 110 جلسات حوارية وتفاعلية و15 منتدى، وستعقد بتمثيل دولي رفيع بمشاركة أكثر من 80 منظمة دولية".

وأضاف معاليه: "إن القمة العالمية للحكومات جمعت أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، و2500 وزير وأكثر من 1600 برنامج وجلسة حوارية خلال الـ10 سنوات الماضية منذ انطلاقها".

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