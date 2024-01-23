ذئب يقتل شخصا ويصيب 3 آخرين في روسيا

MENAFN - Khaberni) خبرني - هاجم ذئب مجموعة أشخاص في مقاطعة كورغان الروسية، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.





وقال رئيس منطقة بيتوخوفسكي في المقاطعة:“هاجم الذئب 4 من سكان القرية، ولسوء الحظ، لم ينجح الأطباء في إنقاذ امرأة وصلت إلى المستشفى في حالة حرجة”.





وأضاف أن“المصابين الآخرين يتلقون العلاج الضروري، وحالتهم غير خطيرة”، مؤكدا أن الصيادين قتلوا الذئب.





وأشار إلى أن هذا أول حادث لهجوم ذئب في المنطقة، وأن الهيئات المعنية بالتعاون مع الصيادين، تتخذ إجراءات وقائية لاستبعاد احتمال وجود حيوانات أخرى في أراضي القرية أو قربها.