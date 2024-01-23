ذئب يقتل شخصا ويصيب 3 آخرين في روسيا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - هاجم ذئب مجموعة أشخاص في مقاطعة كورغان الروسية، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.
وقال رئيس منطقة بيتوخوفسكي في المقاطعة:“هاجم الذئب 4 من سكان القرية، ولسوء الحظ، لم ينجح الأطباء في إنقاذ امرأة وصلت إلى المستشفى في حالة حرجة”.
وأضاف أن“المصابين الآخرين يتلقون العلاج الضروري، وحالتهم غير خطيرة”، مؤكدا أن الصيادين قتلوا الذئب.
وأشار إلى أن هذا أول حادث لهجوم ذئب في المنطقة، وأن الهيئات المعنية بالتعاون مع الصيادين، تتخذ إجراءات وقائية لاستبعاد احتمال وجود حيوانات أخرى في أراضي القرية أو قربها.
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