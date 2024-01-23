الاحتلال يصيب امرأة ويعتقلها في البيرة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الرصاص الحي صوب امرأة عند مستعمرة "بسغوت" شرق مدينة البيرة، قبل أن تعتقلها.
وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند مستعمرة "بسغوت" المقامة على أراضي المواطنين في مدينة البيرة، أطلقت الرصاص تجاه امرأة، لم تُعرف هويتها بعد، ما أدى إلى إصابتها في القدم، قبل أن تعتقلها.
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