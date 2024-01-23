الاحتلال يصيب امرأة ويعتقلها في البيرة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الرصاص الحي صوب امرأة عند مستعمرة "بسغوت" شرق مدينة البيرة، قبل أن تعتقلها.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند مستعمرة "بسغوت" المقامة على أراضي المواطنين في مدينة البيرة، أطلقت الرصاص تجاه امرأة، لم تُعرف هويتها بعد، ما أدى إلى إصابتها في القدم، قبل أن تعتقلها.