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نتنياهو يصف مقتل 21 من جنود جيش الاحتلال بـالكارثة

1/23/2024 5:09:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ تحقيقًا ب"الكارثة" التي ادت إلى مقتل 21 جنديًّا اسرائيليا في الحرب الدائرة على قطاع غزة.

وقال نتنياهو في بيان إن "الجيش الإسرائيلي بدأ تحقيقًا
يالكارثة، يجب أن نأخذ العبر الضرورية ونبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على مقاتلينا".

يأتي ذلك بعد الأعلان، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل 24 من جنود الاحتلال
وسط قطاع غزة في هجومين منفصلين.

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