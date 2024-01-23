نتنياهو يصف مقتل 21 من جنود جيش الاحتلال بـالكارثة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب/PNN-أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ تحقيقًا ب"الكارثة" التي ادت إلى مقتل 21 جنديًّا اسرائيليا في الحرب الدائرة على قطاع غزة.
وقال نتنياهو في بيان إن "الجيش الإسرائيلي بدأ تحقيقًا
يالكارثة، يجب أن نأخذ العبر الضرورية ونبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على مقاتلينا".
يأتي ذلك بعد الأعلان، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل 24 من جنود الاحتلال
وسط قطاع غزة في هجومين منفصلين.
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