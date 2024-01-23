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جبهة لبنان: سقوط صواريخ في الجليل ومدفعية الاحتلال تقصف بلدات حدودية

1/23/2024 5:09:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-دوت صافرات الإنذار، صباح اليوم، الثلاثاء، في بلدات ومواقع إسرائيلية في المنطقة الحدودية مع لبنان، بما في ذلك بلدات عرب العرامشة و"أدميت" و"إيلون" و"غورين" و"أفيفيم" و"برعم" و"يرؤن"، فيما أفادت تقارير إسرائيلية بسقوط 3 صواريخ على الأقل أطلقت من الجنوب اللبناني، في مناطق مفتوحة في منطقة الجليل.

وخلال الساعات الماضية، حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف مدينة صور، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، بحسب الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام، وأفادت بأن قصفا إسرائيليا استهدف تلة حمامص.

وأوضحت الوكالة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "صعّد من اعتداءاته مساء أمس، على قرى وبلدات القطاعين الغربي والأوسط، فأغار على منزل في بلدة مجدل سلم ما أدى إلى تدميره وارتقاء شهيد وعدد من الجرحى، بالإضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بالممتلكات والبنى التحتية في البلدة".

وقصفت مدفعية الاحتلال الثقيلة أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة وعيتا الشعب وشيحين، بالإضافة الى جبل اللبونة ومحيط بلدة الناقورة، ولفتت الوكالة إلى أن الاحتلال "وسّع الرقعة الجغرافية لاعتداءاته، لتتجاوز جنوب نهر الليطاني، مستهدفا قرى وبلدات جنوبية لم تشهد سابقا اعتداءات منذ بداية الحرب".

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