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مستعمرون يجرفون مساحات من أراضي عرب المليحات شمال غرب أريحا

1/23/2024 5:09:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN- نفذ مستعمرون بحماية من قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أعمال حفر تجريف قرب تجمع عرب المليحات بطريق المعرجات شمال غرب أريحا.

وأوضح المشرف على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات للوكالة الرسمية، أن مجموعة من المستعمرين ترافقها آليات ومعدات بحماية جيش الاحتلال، شرعت بتنفيذ أعمال حفر وتجريف في الأراضي المجاورة لتجمع عرب المليحات بطريق المعرجات غرب أريحا، تمهيدا للاستيلاء عليها.

وأضاف، أن أعمال التجريف هذه تأتي لبناء مساكن وكرفانات للمستعمرين، على نحو 500 دونم في المعرجات، والاستيلاء على مزيد من الأراضي وشل حركة المواطنين الفلسطينيين ومنع وصولهم إلى المنطقة.

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