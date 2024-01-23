حضور كبير في سينمات الأردن لفيلم الصور المتحركة سليم (شاهد)

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يسجل فيلم الصور المتحركة ذات ثلاث أبعاد الأردني "سليم" تجاوبا واسعا للجمهور المحلي منذ بدء عملية العرض العام في دور السينما الأردنية.

وعبر عدد من القائمين على دور السينما في الأردن عن سعادتهم بالزيادة الكبيرة للحضور الفيلم. يقول علي مرتضى من سينما تاج مول عمان نت أنه سعيد جدًا للتجاوب المواطنين.

"فيلم اردني "سليم" استقطاب أعداد كبيرة من الرواد واعتقد ان العدد سيزداد في الايام والاسابيع القادمة".

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وقال على انه يتوقع ان يبقى الفيلم في قاعات السينما لمدة طويلة ما دام هناك تجاوب. "الفيلم العادي يبقى عدة أسابيع ولكن اتوقع ان يبقى فيلم سليم أشهر. كما أشار مرتضى انه سعيد باهتمام المدارس والتي يتم توفير أسعار مخفضة للمجموعات التي ترغب بحضور سليم.

من ناحية اخرى قال طارق أبو اللغد صاحب سينما رينبو لعمان نت أن هناك عدة عوامل ساهمت في انجاح "سليم". "نجح فيلم سليم لعدة أسباب أحدها كونه فيلم من إنتاج محلي ويتم تركيز وترويجه بصورة أكبرمحليًأ. فمن الطبيعي أن ينجح القائمين عليه بحشد الحضور الكبير". ويضيف أبو اللغد "موضوع الفيلم ووقت بثه له علاقة بالتنمر والمشاعر التي تعيشها الناس بسبب الحرب على غزة والتي تعبر عنها الأفكار والمواقف الانسانية في الفيلم وهذا يساعد الفيلم.

الصور من سينما تاج مول





ويعتبر أبو للغد ان اهم نقطة لنجاح الفيلم في دور السينما هو جودة الإنتاج. "عن جد الفلم جيد جدا ومنتج بشكل احترافي ومن يحضره يقوم بالتوصية للحضور الاصدقاء. الفيلم جميل بالمعنى والتنفيذ والإخراج ولذلك يزيد الاقبال يوم عن يوم. و سبب آخر للنجاح ان لغة الفلم واسماء الابطال محليين مش شخصيات خرافية او اجنبية . الفيلم فعلا محلي وغريب على مجتمعنا".

الفيلم، الذي يعرض حاليا في جميع دور السينما بالمملكة، يسرد قصة مؤثرة عن الطفل يدعى "سليم" في التاسعة من عمره، يفقد والده، ويضطر للهروب مع والدته وأخيه، وأخته، من مدينتهم، التي مزقتها الحرب.

وفي مجريات الأحدث يبدأ "سليم" في تحديات مثيرة ومغامرات تجذب الأطفال بفضل، الحركة، والصوت ،والموسيقى، إلى عالم من الخيال.

تم إنتاج "سليم"، شركة "ديجيتيلز" Digitales للمخرجة الأردنية، سنثيا مدانات شرايحة، والمنتج المنفذ الأردني، شادي شرايحة، حيث شارك في صنع الفيلم أكثر من 100 فنان وفنانة من الأردن، ومن دول أخرى.

وفي تصريحات للمخرجة سنثيا تؤكد أن فيلم "سليم" "يحمل في طياته قصة أمل وشفاء وصمود لكل من تعرض لفقد أو تجارب مؤسفة من الأطفال نتيجة للحروب والكوارث لا سيما اللاجئين منهم، لافتة إلى الظروف المأساوية التي يتعرض لها أطفال غزة الأن".

وعملت المخرجة على تضمين سرد قصص تحمل مضامين تربوية ايجابية بأسلوبية البعدين ضمن سياقات الفيلم لإيصال الرسائل التوجيهية للأطفال بطريقة محببة.

شخصية " سليم"

بعد أن تم اختياره لتجسيد شخصية "سليم" في الفيلم، شارك أسامة الحرحشي، الممثل المتحمس، تجربته وتحدياته في تقديم هذا الدور الذي كان يشكل تحديا كبيرا بالنسبة له، خاصة مع صغر سنه في ذلك الوقت والخبرة المحدودة في مجال التمثيل.

يوضح الحرحشي، أنه من خلال عمله المتواصل بالتعاون مع الفريق العمل، واللقاءات المتعددة والدراسة المعمقة للنصوص قبل التسجيل، بالاضافة الى التمرين الجاد على تجسيد مشاهد متنوعة من الفيلم، ساعدته في تجاوز التحديات.

وعندما كان يواجه الحرحشي نصوصا معقدة، يقوم بتحليلها بشكل دقيق وشرح أعماقها، مما ساهم في تعميق وتأثير شخصية "سليم" على الجمهور بشكل فعال، على حد قوله.

وكان فيلم "سليم" قد شارك في المنافسة في مهرجان آنسي الدولي للأفلام التحريكية الذي يعد من أكبر مهرجانات الرسوم المتحركة بالعالم، ويقام بمدينة أنسي بفرنسا، كما عرض أخيرا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة في جدة السعودية.

" حياة عيلتنا"

ومن الأعمال التي قام بها ايضا المنتجين شادي شرايحة وسينثيا مدانات شرايحة، "حياة عيلتنا" الذي عرض على قناة رؤيا ضمن ساعة كوميديا في رمضان 2020 برنامج اجتماعي وأسري يتناول العلاقات داخل الأسرة والمجتمع تحت عنوان حياة عيلتنا.

"حياة عيلتنا" هي تجربة فريدة من نوعها؛ وسيلة ترفيه وتثقيف في الوقت نفسه، هدفها تنميّة الأسرة والحياة العائلية بطريقة سليمة عبر قناة على يوتيوب تقدّم سلسلة: "عيلة أبو سند" وعبر موقع حياة عيلتنا الذي يُعنى أيضاً بأمور العائلة والتربية، حيث يشارككم فريق العمل بخبراتهم ومحاولاتهم، بنجاحاتهم وتحدّياتهم كآباء وأمهات ليساعدوكم ويشجّعوكم بأن تكونوا أفضل أهل لأولادكم.

وتم إطلاق "حياة عيلتنا" بواسطة "قصص للتصميم والمحتوى الرقمي Digitales Media"، وهي شركة محتوى رقمي ورسوم متحركة تهدف إلى إنشاء محتوى إبداعي وفريد ​​وقيِّم باللغة العربية، ويُترجم المحتوى باللغة الإنجليزية، وأحياناً هناك بعض الفيديوهات المترجمة إلى التركي والكوري.

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