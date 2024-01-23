اكتشاف 4 أنواع أخطبوط جديدة في كوستاريكا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اكتشف العلماء 4 أنواع جديدة من الأخطبوطات، تعيش على عمق 2800 متر في المحيط قبالة سواحل كوستاريكا، حيث تعيش أعداد كبيرة من الأخطبوطات اللؤلؤية.
واكتشف الموقع في Tengosed Seamount، وهو عبارة عن حضانة نادرة للأخطبوط تقع بعيداً في أعماق البحار المظلمة، بمكان يعتبر عادة بارداً جداً بالنسبة لرأسيات الأرجل الحساسة .
وقد قامت مركبة تحت الماء يتم تشغيلها عن بعد، R/V Falkor، بغوصات متكررة إلى تجمع الأخطبوط، وجمعت صوراً واسعة النطاق عن الموقع وأنواع الأخطبوطات.
وتشمل الاكتشافات الأخرى في الموقع مناطق حرارية مائية تفصل بينها مسافات قصيرة نسبياً، ولكن بدرجات حرارة وكيمياء مختلفة.
البيان
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