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اكتشاف 4 أنواع أخطبوط جديدة في كوستاريكا

1/23/2024 5:09:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اكتشف العلماء 4 أنواع جديدة من الأخطبوطات، تعيش على عمق 2800 متر في المحيط قبالة سواحل كوستاريكا، حيث تعيش أعداد كبيرة من الأخطبوطات اللؤلؤية.
واكتشف الموقع في Tengosed Seamount، وهو عبارة عن حضانة نادرة للأخطبوط تقع بعيداً في أعماق البحار المظلمة، بمكان يعتبر عادة بارداً جداً بالنسبة لرأسيات الأرجل الحساسة .


وقد قامت مركبة تحت الماء يتم تشغيلها عن بعد، R/V Falkor، بغوصات متكررة إلى تجمع الأخطبوط، وجمعت صوراً واسعة النطاق عن الموقع وأنواع الأخطبوطات.


وتشمل الاكتشافات الأخرى في الموقع مناطق حرارية مائية تفصل بينها مسافات قصيرة نسبياً، ولكن بدرجات حرارة وكيمياء مختلفة.

البيان

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