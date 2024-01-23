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الولايات المتحدة ترسل رجال أمن إلى الإكوادور على خلفية الاضطرابات هناك

1/23/2024 5:09:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة سترسل أفرادا من مكتب التحقيقات الفدرالي إلى الإكوادور لدعم أجهزة الأمن هناك مع تصاعد الاضطرابات هناك.


وقال البيت الأبيض في بيان: "أعلنت الولايات المتحدة أن مكتب التحقيقات الفدرالي سيزيد موظفيه في الإكوادور لدعم الشرطة الإكوادورية، وسترسل وزارة الداخلية موظفين للمساعدة في تدريب الشرطة هناك".
كما أشار البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة سترسل هذا الأسبوع 20 ألف سترة واقية من الرصاص ومعدات أمنية مهمة إلى الإكوادور بحوالي مليون دولار.

RT

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