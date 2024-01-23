الولايات المتحدة ترسل رجال أمن إلى الإكوادور على خلفية الاضطرابات هناك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة سترسل أفرادا من مكتب التحقيقات الفدرالي إلى الإكوادور لدعم أجهزة الأمن هناك مع تصاعد الاضطرابات هناك.
وقال البيت الأبيض في بيان: "أعلنت الولايات المتحدة أن مكتب التحقيقات الفدرالي سيزيد موظفيه في الإكوادور لدعم الشرطة الإكوادورية، وسترسل وزارة الداخلية موظفين للمساعدة في تدريب الشرطة هناك".
كما أشار البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة سترسل هذا الأسبوع 20 ألف سترة واقية من الرصاص ومعدات أمنية مهمة إلى الإكوادور بحوالي مليون دولار.
RT
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