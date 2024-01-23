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سرايا القدس تقصف تمركز جنود وآليات إسرائيلية بخان يونس

1/23/2024 5:09:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت صباح اليوم الثلاثاء بوابل من قذائف الهاون تمركزا لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة المسكر الغربي بخان يونس جنوبي قطاع غزة.


وفي وقت سابق اليوم، قالت السرايا إنها فجّرت دبابة إسرائيلية بعبوة "ثاقب"، في محيط الحي الياباني غرب خان يونس.


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