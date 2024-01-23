سرايا القدس تقصف تمركز جنود وآليات إسرائيلية بخان يونس

سرايا القدس تقصف تمركز جنود وآليات إسرائيلية بخان يونس
التاريخ
1/23/2024 5:09:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت صباح اليوم الثلاثاء بوابل من قذائف الهاون تمركزا لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة المسكر الغربي بخان يونس جنوبي قطاع غزة.
وفي وقت سابق اليوم، قالت السرايا إنها فجّرت دبابة إسرائيلية بعبوة "ثاقب"، في محيط الحي الياباني غرب خان يونس.
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