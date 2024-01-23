دراسة تكشف مدى احتمال فقداننا وظائفنا لصالح الروبوتات

MENAFN - Al Wakeel News)في دراسة نشرت يوم الاثنين، سعى الباحثون في مختبر علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى تحديد مسألة ليس فقط هل يقوم الذكاء الاصطناعي بأتمتة الوظائف البشرية، ولكن متى يمكن أن يحدث ذلك.

انتهى الباحثون إلى اكتشاف أن الغالبية العظمى من الوظائف التي تم تحديدها سابقًا على أنها معرضة للذكاء الاصطناعي ليست مفيدة اقتصاديًا لأصحاب العمل لأتمتتها في الوقت الحالي.

إحدى النتائج الرئيسية، على سبيل المثال، هي أن حوالي 23% فقط من الأجور المدفوعة للبشر في الوقت الحالي مقابل وظائف يمكن القيام بها عن طريق أدوات الذكاء الاصطناعي ستكون فعالة من حيث التكلفة بالنسبة لأصحاب العمل لاستبدالها بالآلات في الوقت الحالي.



وفي حين أن هذا قد يتغير مع مرور الوقت، تشير النتائج الإجمالية إلى أن تعطيل الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي من المرجح أن ينتشر بوتيرة تدريجية.



وقال نيل طومسون، أحد مؤلفي الدراسة ومدير مشروع أبحاث التكنولوجيا المستقبلية في مختبر الذكاء الاصطناعي وعلوم الكمبيوتر التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لـCNN إنه "في كثير من الحالات، يكون البشر هم الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة، والطريقة الأكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية، للقيام بالعمل في الوقت الحالي".



وأضاف طومسون: "ما نراه هو أنه على الرغم من وجود إمكانات كبيرة للذكاء الاصطناعي ليحل محل المهام، إلا أن ذلك لن يحدث على الفور"، قائلاً إنه وسط كل العناوين الرئيسية حول استحواذ الروبوتات على الوظائف، "من المهم حقًا التفكير في اقتصاديات التنفيذ الفعلي لهذه الأنظمة."



في الدراسة، قام طومسون وفريقه بتحليل غالبية الوظائف التي تم تحديدها سابقًا على أنها "معرضة" للذكاء الاصطناعي، أو معرضة لخطر فقدانها أمام الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجال الرؤية الحاسوبية. ثم نظر الباحثون إلى الأجور المدفوعة للعمال الذين يقومون حاليًا بهذه الوظائف، وحسبوا تكلفة استخدام أداة آلية بدلاً من ذلك.



على سبيل المثال، قد يكون عامل البيع بالتجزئة مسؤولاً حاليًا عن فحص المخزون بصريًا أو التأكد من دقة الأسعار المدرجة في المتجر على بضائع معينة. ويشير طومسون إلى أن الآلة المدربة على الرؤية الحاسوبية يمكن أن تقوم بهذه المهمة من الناحية الفنية، ولكن في هذه المرحلة سيظل من المنطقي اقتصاديًا أن يدفع صاحب العمل للعامل البشري للقيام بذلك.



وقال طومسون: "هناك سبب لعدم انتشار الذكاء الاصطناعي في كل مكان على الفور.. هناك اقتصاد وراء ذلك."



وأضاف: "وأعتقد أن هذا يجب أن يذكرنا كثيرًا بالأشياء التي رأيناها مع التقنيات الأخرى".



وكما هو الحال مع الاضطرابات التكنولوجية السابقة البارزة في سوق العمل، مثل صعود الاقتصادات الصناعية التي حلت محل الاقتصادات الزراعية، فمن المرجح أن يكون تعطيل الوظائف بواسطة الذكاء الاصطناعي أكثر تدريجيًا منه مفاجئًا. وقد يعني هذا أن صناع السياسات وأصحاب العمل وحتى العمال يمكنهم البدء في الاستعداد والتكيف بشكل أفضل مع هذه التغييرات القادمة الآن.



في الأسبوع الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من أن ما يقرب من 40% من الوظائف على مستوى العالم يمكن أن تتأثر بصعود الذكاء الاصطناعي وأن هذا الاتجاه من المرجح أن يؤدي إلى تعميق عدم المساواة القائمة.



وفي تدوينة الأسبوع الماضي تحذر من أحدث توقعاته، دعت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الحكومات إلى العمل على إنشاء شبكات أمان اجتماعي أو برامج إعادة التدريب لمواجهة آثار اضطراب الذكاء الاصطناعي.



يمكن للبحث الجديد الذي أجراه طومسون وفريقه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن يمنح صناع السياسات فهمًا أفضل للجدول الزمني الذي ينبغي عليهم التفكير فيه أثناء بحثهم عن حلول لتخفيف أسوأ تأثيرات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل.



قال طومسون: "تمنحنا [الدراسة] هذه القدرة على البدء في دراسة كمية أكبر قليلاً لمدى السرعة التي نتوقع بها حدوث نزوح العمال.. وهذا سيسمح للناس بالبدء في بناء خطط أكثر واقعية فيما يتعلق بإعادة التدريب التي يتعين القيام بها."



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