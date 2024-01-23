طريقة حسابية جديدة لكشف السكري غير المشخّص

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طوّر فريق دولي من الباحثين نمذجة رياضية قائمة على قيمتين فقط مأخوذتين من عينة دم، تتيح تشخيصاً موثوقاً وغير مكلف لمرض السكري في مرحلة مبكرة.وأشرف على فريق البحث الدكتور يوهانس ديتريتش من مستشفى سانت جوزيف في بوخوم بألمانيا، وضم الفريق باحثين من الهند وسنغافورة والمملكة المتحدة، وتم تطبيق الطريقة الحسابية على 3 مجموعات من المتطوعين في ألمانيا وأمريكا والهند.



وبحسب "ساينس دايلي"، تعتمد الطريقة على عينة دم تؤخذ في الصباح قبل الإفطار. وهناك قيمتان يتم قياسهما في العينة: قيمة الأنسولين وقيمة الغلوكوز.

ويوضح يوهانس ديتريش "نقوم بإدخال هذه القيم بمعادلة تصف حلقة التحكم بالجسم في استقلاب السكر، وتقسيمها وفقاً لمتغير معين". والنتيجة هي ما يسمى مؤشر التصرف الثابت (SPINA-DI).



وأثبت فريق البحث أن هذه المعادلة الحسابية تتنبأ بأن مقاومة الأنسولين لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي يتم تعويضها عن طريق زيادة خلايا بيتا البنكرياسية نشاطها.



وهو ما أكدته الفحوصات الدقيقة التي خضع لها المشاركون في الدراسة من 3 دول بقارات مختلفة.



وخلص الباحثون إلى أن "الطريقة الجديدة ليست فعالة من حيث التكلفة فحسب، بل إنها دقيقة وموثوقة أيضاً، ويمكن أن تكمل، وفي كثير من الحالات، تحل محل الأساليب الراسخة الأكثر تعقيداً".



ويمكن أن توفر هذه الطريقة تشخيصاً مبكراً لكثير من حالات السكري التي قد تلحق الضرر بأعضاء بالجسم نتيجة عدم المعرفة بتطور المرض.

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