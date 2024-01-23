ناشطون يدعون لكتابة وقف إطلاق النار في غزة على بطاقات الاقتراع الأميركية

MENAFN - Al Wakeel News)يحضّ ناشطون مدافعون عن السلام الناخبين في الولايات المتحدة على كتابة ((وقف إطلاق نار)) على بطاقات الاقتراع في الانتخابات التمهيدية احتجاجا على طريقة تعاطي الرئيس جو بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس.



وأكد ائتلاف مجموعات مناهضة للحرب أطلق على حملته اسم ((صوّت بوقف إطلاق النار)) Vote Ceasefire بأن التحرّك يتيح للأميركيين التعبير عن غضبهم حيال تزايد عدد الشهداء المدنيين في غزة حيث ترد إسرائيل بقصف جوي وعمليات بريّة على هجوم حماس غير المسبوق عليها الذي وقع في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).



وسيختار الناخبون في نيوهامشير مرشحهم المفضل في الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي اليوم لكن الخطوة موجهة لأولئك الذين يرغبون بتوجيه رسالة تنديد للبيت الأبيض.



وجاء في منشور للحملة على منصة ((إكس)) على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، راقب العالم تدهور الأوضاع في حرب غزة فيما رفضت إدارة بايدن جميع المطالب للدعوة إلى وقف لإطلاق النار ووضع حد للدعم الأميركي لإسرائيل)).

وأضافت ((لذا، ننقل معركتنا إلى الميدان الذي يهتم به الديمقراطيون أكثر من أي مكان آخر -الانتخابات. بينما سيفوز جو بايدن بشكل مؤكد تقريبا بترشيح الحزب الديمقراطي في وقت لاحق هذا العام، عليه أنه يعرف أن الطريق للوصول إلى ذلك سيكون طويلا وصعبا إذا رفض الإصغاء إلى ناخبيه)).

