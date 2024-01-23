للمرة الأولى في 2024.. البيتكوين تنخفض إلى أقل من 40 ألف دولار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت عملة البيتكوين خسائرها، حيث انخفضت إلى أقل من 40 ألف دولار للمرة الأولى هذا العام، وسحبت معها بقية سوق العملات المشفرة للأسفل.
وانخفض سعر البيتكوين آخر مرة بنسبة 3.9% إلى قرابة 40 ألف دولاراً.
وفي وقت سابق، انخفض إلى 39,414 دولاراً، وهو أدنى مستوى له منذ 3 ديسمبر.
هذا وانخفضت إيثريوم بنسبة 5% إلى 2333 دولاراً.
لا تزال عملة البيتكوين في مرحلة التصحيح بعد إطلاق العديد من الصناديق المتداولة في البورصة الخاصة بالبيتكوين في الولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق.
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