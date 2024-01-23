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للمرة الأولى في 2024.. البيتكوين تنخفض إلى أقل من 40 ألف دولار

1/23/2024 5:09:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت عملة البيتكوين خسائرها، حيث انخفضت إلى أقل من 40 ألف دولار للمرة الأولى هذا العام، وسحبت معها بقية سوق العملات المشفرة للأسفل.


وانخفض سعر البيتكوين آخر مرة بنسبة 3.9% إلى قرابة 40 ألف دولاراً.

وفي وقت سابق، انخفض إلى 39,414 دولاراً، وهو أدنى مستوى له منذ 3 ديسمبر.


هذا وانخفضت إيثريوم بنسبة 5% إلى 2333 دولاراً.


لا تزال عملة البيتكوين في مرحلة التصحيح بعد إطلاق العديد من الصناديق المتداولة في البورصة الخاصة بالبيتكوين في الولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق.

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