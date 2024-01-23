للمرة الأولى في 2024.. البيتكوين تنخفض إلى أقل من 40 ألف دولار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت عملة البيتكوين خسائرها، حيث انخفضت إلى أقل من 40 ألف دولار للمرة الأولى هذا العام، وسحبت معها بقية سوق العملات المشفرة للأسفل.



وانخفض سعر البيتكوين آخر مرة بنسبة 3.9% إلى قرابة 40 ألف دولاراً.

وفي وقت سابق، انخفض إلى 39,414 دولاراً، وهو أدنى مستوى له منذ 3 ديسمبر.



هذا وانخفضت إيثريوم بنسبة 5% إلى 2333 دولاراً.



لا تزال عملة البيتكوين في مرحلة التصحيح بعد إطلاق العديد من الصناديق المتداولة في البورصة الخاصة بالبيتكوين في الولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق.