صحة غزة: 195 شهيدا ومئات الجرحى في غزة خلال 24 ساعة

صحة غزة: 195 شهيدا ومئات الجرحى في غزة خلال 24 ساعة
التاريخ
1/23/2024 5:09:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الصحة في غزة على ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25 ألفا و490 شهيدا و63 ألفا و354 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 22 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 195 شهيدا و354 مصابا خلال 24 ساعة.
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