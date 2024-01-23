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صحة غزة: 195 شهيدا ومئات الجرحى في غزة خلال 24 ساعة

1/23/2024 5:09:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الصحة في غزة على ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25 ألفا و490 شهيدا و63 ألفا و354 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 22 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 195 شهيدا و354 مصابا خلال 24 ساعة.


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