ايلون ماسك في الصدارة ... قائمة بأسماء أثرياء العالم وصافي ثروتهم

MENAFN - Al Wakeel News)ابتداءً من الأول من يناير، كشفت مجلة فوربس عن قائمة الأشخاص العشرة الأكثر ثراءً في العالم، حيث ارتفعت ثروتهم الإجمالية إلى حوالي 1.47 تريليون دولار، بارتفاع قدره 30 مليار دولار عن الشهر السابق. ومن بين هؤلاء، تجاوز مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، بيل غيتس ليحتل المركز الخامس في قائمة أغنى الأشخاص في العالم.لقد شهد ديسمبر أداءً ممتازًا للمليارديرات العالميين، حيث زادت ثروات سبعة من أصحاب أعلى الثروات بشكل كبير في هذا الشهر. حتى تاريخ 1 يناير 2024، أصبحت ثروات سبعة من أغنى عشرة أشخاص في العالم أكبر بكثير مما كانت عليه في الشهر السابق. ارتفعت ثرواتهم بمجموع 30 مليار دولار خلال ديسمبر، وهو ارتفاع أقل بكثير من الزيادة الكبيرة التي حدثت في نوفمبر 2023 والبالغة 115 مليار دولار.

وقفز مارك زوكربيرغ، أحد أكبر الرابحين، إلى المركز الخامس، بعد أن كان في المركز السابع في قائمة أثرى الأثرياء في العالم في 1 ديسمبر، وهو الآن يتفوق على بيل غيتس الذي كان لسنوات طويلة أغنى شخص في العالم.

يُعرض في الانفوجرافيك أدناه نظرة شاملة على أثرى الأثرياء في العالم وفقًا لقائمة فوربس لعام 2024







