المدارس الخاصة: ملتزمون بدفع راتب العطلة الشتوية وأي تأخير لا يتجاوز الأسبوع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
أكد نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني أن المدارس ملتزمة بدفع رواتب المعلمين والمعلمات خلال العطلة الشتوية .
وقال الصوراني اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" إن بعض المدارس تتأخر بدفع رواتب كحد أقصى أسبوعاً بحسب أوضاعها المالية ولكنها ملتزمة .
ونوه أن عقود المعلمين والمعلمات بالمدارس الخاصة سنوية أي منذ بداية العام الدراسي إلى نهايته، مشيراً إلى أنه لا يحق للمدرسة إنهاء العقد خلال الفصلين الدراسيين.
وختم أن أي مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاص تخالف القوانين والأنظمة تعرض نفسها للمسائلة القانونية من وزارة العمل.
يشار إلى أنه وردت بعض الملاحظات عن تأخر بعض المدارس الخاصة بصرف رواتب الشهر الماضي، وتخوفات من تأخر صرف رواتب الشهر الحالي والذي تزامن مع العطلة الشتوية للمدارس، إضافة الى ملاحظات كانت ترد سابقاً من معلمين بقيام بعض المدارس بإنهاء عقودهم خلال العطل .
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