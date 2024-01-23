المدارس الخاصة: ملتزمون بدفع راتب العطلة الشتوية وأي تأخير لا يتجاوز الأسبوع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - براءة الشلالدةأكد نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني أن المدارس ملتزمة بدفع رواتب المعلمين والمعلمات خلال العطلة الشتوية .



وقال الصوراني اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" إن بعض المدارس تتأخر بدفع رواتب كحد أقصى أسبوعاً بحسب أوضاعها المالية ولكنها ملتزمة .



ونوه أن عقود المعلمين والمعلمات بالمدارس الخاصة سنوية أي منذ بداية العام الدراسي إلى نهايته، مشيراً إلى أنه لا يحق للمدرسة إنهاء العقد خلال الفصلين الدراسيين.



وختم أن أي مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاص تخالف القوانين والأنظمة تعرض نفسها للمسائلة القانونية من وزارة العمل.



يشار إلى أنه وردت بعض الملاحظات عن تأخر بعض المدارس الخاصة بصرف رواتب الشهر الماضي، وتخوفات من تأخر صرف رواتب الشهر الحالي والذي تزامن مع العطلة الشتوية للمدارس، إضافة الى ملاحظات كانت ترد سابقاً من معلمين بقيام بعض المدارس بإنهاء عقودهم خلال العطل .

