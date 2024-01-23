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الجيش الايراني ينشر صورا لدرونات أبابيل القتالية

1/23/2024 5:09:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر الجيش الإيراني اليوم الثلاثاء صورا لدرونات "أبابيل" القتالية المطوّرة ووصفها بـ"الاستراتيجية".


وأقيمت مراسم إطلاق درونات "أبابيل" بحضور القائد العام للجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي ووزير الدفاع محمد رضا اشتياني، بحسب ما ذكرت وكالة "ارنا" الإيرانية.
وكتبت الوكالة: "انضمت إلى التنظيم القتالي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسيرات الاستراتيجية متعددة الأغراض "أبابيل 4" و"أبابيل 5".
وأضافت: "تتمتع المسيرات بالقدرة على تنفيذ مختلف مهام الاستطلاع والمراقبة والحرب الإلكترونية وجمع المعلومات عن طريق اعتراض الإشارات".
كما تم تجهيز الدرونات بأنظمة حماية ذاتية وأنظمة الحرب الإلكترونية وأسلحة ذكية، وتتمتع الدرونات بقدرات خاصة وحديثة في الاستخدام أنظمة المشترك مع أسلحة أخرى.







RT

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