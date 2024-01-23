كتائب القسام تفجر غرفة مفخخة في قوة إسرائيلية وتستهدف 3 جرافات

كما أعلنت القسام عبر تطبيق تلغرام أنها استهدفت 3 جرافات إسرائيلية بقذائف التاندوم و"الياسين 105" المضادة للدروع غرب مدينة خان يونس أيضا، وكانت قالت في وقت سابق اليوم أنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية في المدينة التي تشهد معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال.

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