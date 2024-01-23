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الصفدي يشارك في اجتماع مجلس الأمن اليوم

1/23/2024 5:09:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، في أعمال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية، على مستوى وزاري.


ويبدأ الصفدي اليوم زيارة عمل إلى نيويورك.


ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم، جلسته الشهرية المفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، لاسيما قضية فلسطين على مستوى وزاري.


ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس إحاطة لأعضاء المجلس بشأن الوضع في فلسطين، وخاصة في غزة خلال الجلسة التي يترأسها وزير الخارجية الفرنسي.


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