تحديات تجابه المزارعين الأوروبيين بعد ارتفاع أسعار الوقود والمنافسة الأوكرانية

(MENAFN
) من حقول هولندا الخصبة إلى المناظر الزراعية في رومانيا، يشعر المزارعون بحالة من الضيق، حيث يتصارعون مع مجموعة من التحديات، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود، وتزايد المنافسة من أوكرانيا، وتشدد التنظيمات الأوروبية, ويتسارع عدم الرضا بين المزارعين في مختلف الدول الأوروبية، حيث يواجه كل بلد ظروف فريدة تسهم في زيادة الشعور بالإحباط.
كما دفعت هذه الاحتجاجات الواسعة النطاق الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق "حوار استراتيجي" استعدادًا لانتخابات يونيو الأوروبية, وتهدف هذه المبادرة إلى تجميع أصحاب المصلحة المتنوعين، بما في ذلك الهيئات الزراعية، وقطاع الزراعة والطعام، والمنظمات غير الحكومية، والخبراء، في محاولة لمعالجة الأزمات الناشئة في المناطق الريفية عبر القارة.
في حين بالرغم من أن الإعلان الرسمي لهذه المبادرة جاء في نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن رئيسة الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، كانت قد أعلنت عن الخطة في سبتمبر. وأكدت فون دير لاين على ضرورة "تقليل التقسيم"، وأكدت أن "الزراعة وحماية الطبيعة ليستا متناقضتين" وسيتناول الحوار الاستراتيجي مواضيع حيوية مثل دخل المزارعين، واستدامة الممارسات الزراعية، والابتكار التكنولوجي، والقدرة التنافسية, ومن المقرر مناقشة هذه القضايا بين وزراء الزراعة في بروكسل اليوم الثلاثاء بتاريخ 23 يناير.
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