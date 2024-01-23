كوب 28 تكشف عن خطة طموحة للعمل الدولي لتحدي التغير المناخي عبر اتفاق الإمارات

(MENAFN
) انتهت مؤخرًا كوب 28، التي تميزت بـ "اتفاق الإمارات" التاريخي، مما وضع مسارًا تحوليًا للعمل العالمي لمواجهة التغير المناخي, ويُسلط هذا الاتفاق الرائد الضوء على خطة عمل طموحة تهدف إلى تجنب ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يتجاوز 1.5 درجة مئوية، مع التأكيد على ضرورة الانتقال المسؤول والعادل والمنهجي إلى نظام طاقة خالٍ من الوقود التقليدي والانبعاثات التي تساهم في تغير المناخ.
كما في صميم النهج الذي اتبعته كوب 28, هو التزام الدول بتقديم مساهمات وطنية محددة شاملة تشمل جميع القطاعات الاقتصادية, والهدف الرئيسي هو إقامة هيكل جديد لتمويل التغير المناخي، يعزز الزخم نحو مستقبل مستدام للبشرية والكوكب.
كذلك قادت رئاسة كوب 28 نهجًا جديدًا، حيث استفادت من نتائج جولة نشطة لتشكيل خطة عملها, وتستند هذه الخطة إلى أربعة أركان رئيسية: ضمان انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي داخل قطاع الطاقة، وتصميم آليات تمويل فعالة لمواجهة التغير المناخي، والتركيز على حماية الأفراد والطبيعة، وتعزيز الجودة العامة للحياة وسبل العيش على مستوى عالمي.
في حين لعبت الجولة النشطة التي قامت بها كوب 28 دورًا حيويًا في تشكيل برنامج المواضيع المتخصصة ومبادرات المؤتمر والبيانات, وحثت هذه الجهود على تقديم استجابة ملموسة لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس, ولاحظت هذه التقييمات بأن الجهود العالمية الحالية لا تفي بتحقيق هذه الأهداف، مما يبرز ضرورة الوضع الطارئ, وعلى الرغم من الوقت المحدود المتبقي، أظهرت كوب 28 أن تصحيح المسار ما زال ممكنًا، مؤكدة التفاني الذي أبدته رئاسة المؤتمر في توجيه الجهود العالمية نحو مستقبل أكثر استدامة وقوة.
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