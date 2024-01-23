الماك يعود بعد 4 عقود من أول ظهور والحاسوب الأيقوني لآبل تكتسب جاذبية أكبر

(MENAFN
) بعد مرور أربعة عقود من إطلاقها الذي سهم في ثورة الحواسيب الشخصية، تشهد حواسيب ماك من آبل عودة في الشهرة تتعدى جمهورها المخلص, ومع ذلك، وبينما تواجه الشركة الأمريكية الأيقونية التحول إلى عصر الذكاء الاصطناعي، تواجه تحديات قد تهدد بالمضي قدمًا في تاريخها وتدفعها نحو الغموض.
كما قدمت آبل الماكينتوش في عام 1984، والذي ارتبط بإعلان تلفزيوني لا يُنسى يصور الجهاز كأداة للتمرد ضد الأنظمة السياسية المستبدة, ووالملقب بالماك، ونال الحاسوب إعجاب المستهلكين بميزاته الثورية للعصور التي كانت تشمل واجهة رسومية وصورًا يمكن النقر عليها وتضمين فأرة, وأكد أوليفييه بلانشارد، مدير البحوث في مجموعة "فيوتشرم"، تأثير حواسيب ماك الهائل، مشيرًا إلى أن نجاحها حفز تقليد العديد من الكمبيوترات المحمولة والحواسيب الشخصية الأخرى.
كذلك تطورت حواسيب ماك لتصبح الحواسيب المفضلة، ليس فقط بين عشاق آبل ولكن أيضًا بين المحترفين الإبداعيين مثل الفنانين وصناع الأفلام, وتتجاوز جاذبية الماك جمهورها الأصلي، لتصبح مترادفة للابتكار وتصميم سهل الاستخدام, وعلى الرغم من التحديات في التكيف مع عصر الذكاء الاصطناعي، تشير الأهمية التاريخية والشعبية المستمرة للماك إلى استمرار أهميتها في المشهد المتغير باستمرار للحوسبة الشخصية.
في حين تسعى آبل للحفاظ على جاذبية الماك في ظل التقدم التكنولوجي، تظل هذه الحاسوب التي رمزت في وقت مضى للتمرد رمزًا للابتكار وأداة مفضلة للأفراد الإبداعيين في مختلف المجالات.
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