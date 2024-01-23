ستاندرد آند بورز 500 يرتفع وفعالية أسواق وول ستريت تعكس تفاؤلاَ

(MENAFN
) في يوم الاثنين الموافق 22 يناير، حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسيًا تاريخيًا، مما يشكل جلسة أخرى من المكاسب للمؤشرات الرئيسية لوول ستريت, وكان المستثمرون ينتظرون بفارغ الصبر تقارير أرباح الشركات وكانوا يبحثون عن دلائل حول إمكانية خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام, وعكس مؤشر داو جونز الصناعي هذا المشهد الإيجابي من خلال ارتفاعه بمقدار 55.75 نقطة، أو 0.15 بالمئة، ليصل إلى 37,919.55 نقطة.
كما ساهم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أيضًا في الأوضاع الإيجابية للسوق، اذ ارتفع بمقدار 13.61 نقطة، أو 0.28 بالمئة، ليصل إلى 4,853.42 نقطة, وبالمثل، شهد مؤشر ناسداك كومبوزيت تقدمًا بمقدار 82.08 نقطة، أو 0.54 بالمئة، ليصل إلى 15,393.05 نقطة, وتستمر المسار الإيجابي لتلك اليوم في بناء الزخم من الأسبوع السابق عندما أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند أعلى مستوى له في عامين, وقد دفعت الأداء القوي لأسهم التكنولوجيا، وخاصة شركات تصنيع الرقائق والعمالقة التكنولوجيين، هذا الارتفاع، معززة التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي.
كذلك شارك أحمد نجم، رئيس البحوث للمنطقة العربية في إكس.كوم، رؤى في مقابلة مع صحيفة يوم الاثنين الموافق 22 يناير، حيث أكد على إدمان الأسواق الأمريكية للحركات الصعودية, ونسب نجم هذا الاتجاه إلى الأداء القوي والمكاسب الملاحظة في أسهم التكنولوجيا، عامل أساسي لعصر القيادة للمؤشرات إلى مستويات قياسية في الأسبوع السابق, وأسهمت التفاؤل المستمرة حول تقدمات الذكاء الاصطناعي بشكل إضافي في تعزيز المشهد الإيجابي في السوق، مؤكدة أهمية القطاعات المتعلقة بالتكنولوجيا في قيادة نجاحات وول ستريت الأخيرة.
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