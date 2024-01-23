الشك يحيط بأرقام نمو الاقتصاد الصيني بعد توترات بشأن الشفافية

(MENAFN
) أثار إعلان رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، في دافوس يوم الثلاثاء الماضي، الكشف عن نمو اقتصاد البلاد لعام 2023 بنسبة 5.2 بالمئة أفواه الاقتصاديين, ولم تكن المفاجأة فقط في تجاوز معدل النمو الهدف الرسمي البالغ 5 بالمئة, ولكن أيضًا في توقيت البيانات المفاجئ، مختلفًا عن الجدول الزمني الرسمي الذي كانت الإفصاحات مقررة يوم الأربعاء.
كما جاءت شفافية إعلان الصين للإحصائيات الوطنية تحت المراقبة، حيث أشار النقاد إلى النهج الغامض الذي اتخذته البلاد, وتلاحظ صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن هذا الغموض ليس حادثًا منفصلًا ويعكس اتجاهًا أوسع في ممارسات الإبلاغ في الصين, وعلى الرغم من الاستثمارات الكبيرة في جهاز الإحصاءات الوطني، فقد تراجع الثقة في دقة بيانات الإنتاج الاقتصادي للصين على مر السنين.
كذلك تحت قيادة الرئيس شي جين بينج منذ عام 2013، خفضت الإدارة الوطنية للإحصاء عدد المؤشرات الاقتصادية التي تقدمها، مما أدى إلى انخفاض في الشفافية, وقد أثار هذا الانخفاض، جنبًا إلى جنب مع الكشف المحدود للطرق الإحصائية، شكوكًا متزايدة بين المتنبئين حول أرقام الناتج المحلي الإجمالي التي تم الإبلاغ عنها رسميًا من قبل الصين.
في حين لاحظت مجموعة روديوم بشكل بارز مزيدًا من القلق بوضعها القول بأن نمو الصين الفعلي في العام الماضي قد يكون كان 1.5 بالمئة فقط، وهو تباين حاد مع الأرقام المعلنة رسميًا, وأعربت شركة الاقتصاد الرأسمالي أيضًا عن شكوكها، مؤكدة أن بكين كانت تفرط باستمرار في تقدير إنتاجها منذ بداية عام 2022, وتشير نماذجهم إلى إمكانية حدوث نمو أسرع في عام 2023، مما يشير إلى أن البيانات الرسمية قد قدرت بشكل غير كاف لمدى التشوش الذي سببته تحديات العام السابق، وخاصة تأثير فيروس كورونا.
ومع استمرار القلق بشأن دقة البيانات الاقتصادية الصينية، تشكل الشفافية المحدودة في طرق الإبلاغ والتناقضات في الأرقام المُعلنة تحديات لبناء الثقة في صحة أداء الاقتصاد الصيني.
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