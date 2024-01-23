سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 11ر1 دولار ليبلغ 83ر79 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 1 (كونا) --انخفض سعر برميل النفط الكويتي 11ر1 دولار ليبلغ 83ر79 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 94ر80 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50ر1 دولار لتبلغ 06ر80 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36ر1 دولار لتبلغ 61ر74 دولار. (النهاية)
خ م / م غ ع
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