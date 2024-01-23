بنك اليابان المركزي يثبت أسعار الفائدة عند سالب 1ر0 بالمئة ويخفض توقعات التضخم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 23 - 1 (كونا) -- أعلن بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى منخفض للغاية يبلغ سالب 1ر0 بالمئة مع خفض توقعات التضخم للعام المالي المقبل.
وقال البنك في بيان عقب اجتماع للجنة السياسات استمر يومين إن محافظ البنك كازو أويدا وزملاءه الثمانية صوتوا بالإجماع على تثبيت أسعار الفائدة القصيرة الأجل عند سالب 1ر0 بالمئة والإبقاء على عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند حوالي صفر بالمئة ويكون مستوى 1 بالمئة "حدا أعلى" لها.
وأضاف البيان "في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة للغاية التي تحيط بالاقتصادات والأسواق المالية في الداخل والخارج سيواصل البنك سياسة التيسير النقدي بينما يستجيب للتطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار وكذلك الظروف المالية".
ورجح البنك أن يستمر ثالث أكبر اقتصاد في العالم في التعافي بشكل معتدل في الوقت الحالي على الرغم من أنه من المتوقع أن يتعرض لضغوط نحو الهبوط ناجمة عن تباطؤ وتيرة التعافي في الاقتصادات الخارجية.
وقال بنك اليابان في تقرير التوقعات الذي تم اعتماده في اجتماع لجنة السياسات "من المتوقع أن يستمر الاقتصاد الياباني في النمو بوتيرة أعلى من معدل نموه المحتمل" مشيرا إلى توقعات بخفض التضخم للعام المالي 2024 الذي يبدأ في أبريل المقبل ليصل إلى 4ر2 بالمئة مقابل 8ر2 بالمئة في تقديراته في أكتوبر الماضي. (النهاية)
م ك / ط م ا
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