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بنك اليابان المركزي يثبت أسعار الفائدة عند سالب 1ر0 بالمئة ويخفض توقعات التضخم

1/23/2024 4:36:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 23 - 1 (كونا) -- أعلن بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى منخفض للغاية يبلغ سالب 1ر0 بالمئة مع خفض توقعات التضخم للعام المالي المقبل.
وقال البنك في بيان عقب اجتماع للجنة السياسات استمر يومين إن محافظ البنك كازو أويدا وزملاءه الثمانية صوتوا بالإجماع على تثبيت أسعار الفائدة القصيرة الأجل عند سالب 1ر0 بالمئة والإبقاء على عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند حوالي صفر بالمئة ويكون مستوى 1 بالمئة "حدا أعلى" لها.
وأضاف البيان "في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة للغاية التي تحيط بالاقتصادات والأسواق المالية في الداخل والخارج سيواصل البنك سياسة التيسير النقدي بينما يستجيب للتطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار وكذلك الظروف المالية".
ورجح البنك أن يستمر ثالث أكبر اقتصاد في العالم في التعافي بشكل معتدل في الوقت الحالي على الرغم من أنه من المتوقع أن يتعرض لضغوط نحو الهبوط ناجمة عن تباطؤ وتيرة التعافي في الاقتصادات الخارجية.
وقال بنك اليابان في تقرير التوقعات الذي تم اعتماده في اجتماع لجنة السياسات "من المتوقع أن يستمر الاقتصاد الياباني في النمو بوتيرة أعلى من معدل نموه المحتمل" مشيرا إلى توقعات بخفض التضخم للعام المالي 2024 الذي يبدأ في أبريل المقبل ليصل إلى 4ر2 بالمئة مقابل 8ر2 بالمئة في تقديراته في أكتوبر الماضي. (النهاية)

م ك / ط م ا



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