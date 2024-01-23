مسؤولان أمريكيان يبحثان مع رئيس الإكوادور الوضع في بلاده وسبل دعمها

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 1 (كونا) -- بحث المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الأمريكتين كريستوفر دود وقائدة القيادة الجنوبية الأمريكية لورا ريتشاردسون مع رئيس الإكوادور دانييل نوبوا الوضع في بلاده التي تعيش حالة من الاضطرابات والفوضى وأعمال العنف وسبل دعمها بعد إعلان حالة الطوارئ والحرب على العصابات الإجرامية.
وقال البيت الأبيض في بيان مساء امس الاثنين إن "المناقشات ركزت على الالتزام المستمر بالقيم الديمقراطية وسيادة القانون وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما في ذلك ما يتعلق بالأمن والتعاون في مكافحة المخدرات والهجرة والتنمية الاقتصادية".
وأشار إلى أن المبعوث الخاص دود والقائدة ريتشاردسون سيلتقيان اليوم الثلاثاء ايضا بمسؤولين كبار من الحكومة الإكوادورية لإظهار الدعم الأمريكي للبلاد عقب تصاعد أعمال العنف.
وأكد البيان أن "الولايات المتحدة تقوم هذا الأسبوع بتسهيل تسليم أكثر من 20 ألف سترة مضادة للرصاص ومعدات أمنية وأدوات استجابة لحالات الطوارئ تتجاوز قيمتها مليون دولار بما في ذلك سيارات الإسعاف ومركبات الدعم اللوجستي الدفاعي".
وأوضح أن "وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تقوم بنشر موظفين لدعم التدريب المستمر لرجال الشرطة والمدعين العامين في الإكوادور وتقديم دعم إضافي في مجال الطب الشرعي الرقمي والتحليلات الأخرى المهمة لاستهداف أفراد العصابات وشبكات تهريب المخدرات والمسؤولين الفاسدين وتوفير التدريب الأساسي والمساعدة الفنية فيما يتعلق بحماية المسؤولين التنفيذيين".
وذكر البيان أن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعمل أيضا على زيادة الدعم لبرامجها الأمنية في الإكوادور".
وكان الرئيس الإكوادوري أعلن في وقت سابق من هذا الشهر حالة الطوارئ في البلاد عقب ورود تقارير عن هروب زعيم عصابة (لوس تشونيروس) خوسيه أدولفو ماسياس فيلامار من السجن والذي يقال إن له علاقات بكارتيل (سينالوا) المكسيكي الذي تصنفه الولايات المتحدة على أنه أكبر منظمة اتجار بالمخدرات في العالم.(النهاية)
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