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مسؤولان أمريكيان يبحثان مع رئيس الإكوادور الوضع في بلاده وسبل دعمها

1/23/2024 4:36:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 1 (كونا) -- بحث المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الأمريكتين كريستوفر دود وقائدة القيادة الجنوبية الأمريكية لورا ريتشاردسون مع رئيس الإكوادور دانييل نوبوا الوضع في بلاده التي تعيش حالة من الاضطرابات والفوضى وأعمال العنف وسبل دعمها بعد إعلان حالة الطوارئ والحرب على العصابات الإجرامية.
وقال البيت الأبيض في بيان مساء امس الاثنين إن "المناقشات ركزت على الالتزام المستمر بالقيم الديمقراطية وسيادة القانون وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما في ذلك ما يتعلق بالأمن والتعاون في مكافحة المخدرات والهجرة والتنمية الاقتصادية".
وأشار إلى أن المبعوث الخاص دود والقائدة ريتشاردسون سيلتقيان اليوم الثلاثاء ايضا بمسؤولين كبار من الحكومة الإكوادورية لإظهار الدعم الأمريكي للبلاد عقب تصاعد أعمال العنف.
وأكد البيان أن "الولايات المتحدة تقوم هذا الأسبوع بتسهيل تسليم أكثر من 20 ألف سترة مضادة للرصاص ومعدات أمنية وأدوات استجابة لحالات الطوارئ تتجاوز قيمتها مليون دولار بما في ذلك سيارات الإسعاف ومركبات الدعم اللوجستي الدفاعي".
وأوضح أن "وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تقوم بنشر موظفين لدعم التدريب المستمر لرجال الشرطة والمدعين العامين في الإكوادور وتقديم دعم إضافي في مجال الطب الشرعي الرقمي والتحليلات الأخرى المهمة لاستهداف أفراد العصابات وشبكات تهريب المخدرات والمسؤولين الفاسدين وتوفير التدريب الأساسي والمساعدة الفنية فيما يتعلق بحماية المسؤولين التنفيذيين".
وذكر البيان أن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعمل أيضا على زيادة الدعم لبرامجها الأمنية في الإكوادور".
وكان الرئيس الإكوادوري أعلن في وقت سابق من هذا الشهر حالة الطوارئ في البلاد عقب ورود تقارير عن هروب زعيم عصابة (لوس تشونيروس) خوسيه أدولفو ماسياس فيلامار من السجن والذي يقال إن له علاقات بكارتيل (سينالوا) المكسيكي الذي تصنفه الولايات المتحدة على أنه أكبر منظمة اتجار بالمخدرات في العالم.(النهاية)

ع س ج / م خ




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