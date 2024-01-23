عائلات فلسطينية تفترش الأرصفة والطرقات وأطلال المنازل المهدمة في (رفح)

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من وسام ابوزيد

(تحقيق) غزة - 23 – 1 (كونا) -- تعيش آلاف العائلات الفلسطينية في مدينة (رفح) بقطاع غزة وضعا مأساويا غير مسبوق إذ اضطرت إلى افتراش الطرقات والشوارع ونصب خيام فوق ركام المنازل المهدمة وسط افتقار لأدنى مقومات الحياة.

ومع استمرار العدوان وإمعان قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر تفاقمت حالة النزوح القسري لآلاف الفلسطينيين من مختلف محافظات قطاع غزة تجاه الجنوب ووصلت اعداد النازحين إلى نحو مليوني فلسطيني يرزحون تحت وطأة الفقر والجوع ومخاوف من انتشار الأوبئة والأمراض.

ومدينة (رفح) الملاصقة للحدود المصرية تضم أكبر عدد من النازحين من شمال ووسط وجنوب القطاع ولم تعد لديهم خيارات سوى نصب الخيام فوق المنازل المقصوفة او بنايات مهدمة جزئيا لتؤويهم.

ويأتي ذلك رغم خطورة العيش فوق حطام المنازل المهدمة جزئيا وكليا نظرا لاستهدافها من قبل طائرات الاحتلال عدة مرات ومخاوف من انهيار جدرانها وأسقفها على رؤوس العائلات النازحة.

ووفقا لاخر الاحصائيات فإن قوات الاحتلال ألقت 65 ألف طن من المتفجرات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي ودمر خلالها نحو 70 ألف وحدة سكنية بشكل كلي فيما أصبحت 290 ألف وحدة مدمرة بشكل جزئي غير صالحة للسكن كما دمر الاحتلال 138 مقرا حكوميا و97 مدرسة بشكل كلي اضافة الى تدمير 295 مدرسة اخرى بشكل جزئي.

وهنالك ما يقارب من 4ر1 مليون نازح وفقا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) يعيشون في 154 منشأة تابعة للوكالة في محافظات قطاع غزة.(النهاية) و ا ب / م خ