وزير الخارجية الإسباني يبدأ جولة شرق أوسطية لدفع جهود السلام

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- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 23 - 1 (كونا) -- قالت وزارة الخارجية الإسبانية ان وزيرها خوسيه مانويل ألباريس سيبدأ اليوم الثلاثاء جولة شرق أوسطية تشمل لبنان والعراق بهدف تعزيز الجهود لتهدئة الصراع الإقليمي والعمل من أجل تحقيق السلام والأمن في المنطقة.
وأضافت الوزارة في بيان ان "ألباريس سيعقد اجتماعات على أعلى المستويات في البلدين لبحث سبل تخفيض التصعيد الإقليمي وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وأشارت إلى أن العاصمة اللبنانية بيروت ستكون المحطة الأولى لألباريس اذ سيجتمع مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وسيطلع على عمل القوات الإسبانية التي تعمل ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وكذلك المنظمات غير الحكومية الإسبانية هناك.
وأوضحت أن العاصمة بغداد ستكون المحطة الثانية حيث سيجتمع مع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني ونظيره العراقي فؤاد حسين وسيلتقي بالسلطات العسكرية الإسبانية في إطار التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وبعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العراق.
وذكرت الوزارة أن ألباريس سيؤكد في اجتماعاته ضرورة إطلاق مؤتمر دولي للسلام وتطبيق حل الدولتين في أسرع وقت ممكن.(النهاية)
ه ن د / م خ
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