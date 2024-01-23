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وزير الخارجية الإسباني يبدأ جولة شرق أوسطية لدفع جهود السلام

1/23/2024 4:36:40 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 23 - 1 (كونا) -- قالت وزارة الخارجية الإسبانية ان وزيرها خوسيه مانويل ألباريس سيبدأ اليوم الثلاثاء جولة شرق أوسطية تشمل لبنان والعراق بهدف تعزيز الجهود لتهدئة الصراع الإقليمي والعمل من أجل تحقيق السلام والأمن في المنطقة.
وأضافت الوزارة في بيان ان "ألباريس سيعقد اجتماعات على أعلى المستويات في البلدين لبحث سبل تخفيض التصعيد الإقليمي وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وأشارت إلى أن العاصمة اللبنانية بيروت ستكون المحطة الأولى لألباريس اذ سيجتمع مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وسيطلع على عمل القوات الإسبانية التي تعمل ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وكذلك المنظمات غير الحكومية الإسبانية هناك.
وأوضحت أن العاصمة بغداد ستكون المحطة الثانية حيث سيجتمع مع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني ونظيره العراقي فؤاد حسين وسيلتقي بالسلطات العسكرية الإسبانية في إطار التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وبعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العراق.
وذكرت الوزارة أن ألباريس سيؤكد في اجتماعاته ضرورة إطلاق مؤتمر دولي للسلام وتطبيق حل الدولتين في أسرع وقت ممكن.(النهاية)

ه ن د / م خ




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