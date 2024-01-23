رئيس مجلس الأمة يعزي نظيريه في تايلاند بضحايا انفجار مصنع للألعاب النارية شمالي غرب بانكوك

رئيس مجلس الأمة يعزي نظيريه في تايلاند بضحايا انفجار مصنع للألعاب النارية شمالي غرب بانكوك
التاريخ
1/23/2024 4:36:40 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 1 (كونا) -- بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الثلاثاء ببرقيتي تعزية إلى رئيس مجلس الشيوخ في مملكة تايلاند بورنبيتش ويشتشولشاي ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب وان محمد نور ماثا أعرب فيهما عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا حادث الانفجار الذي وقع في مصنع للألعاب النارية الواقع شمالي غرب العاصمة بانكوك وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. (النهاية)
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