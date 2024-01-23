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رئيس مجلس الأمة يعزي نظيريه في تايلاند بضحايا انفجار مصنع للألعاب النارية شمالي غرب بانكوك

1/23/2024 4:36:40 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 1 (كونا) -- بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الثلاثاء ببرقيتي تعزية إلى رئيس مجلس الشيوخ في مملكة تايلاند بورنبيتش ويشتشولشاي ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب وان محمد نور ماثا أعرب فيهما عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا حادث الانفجار الذي وقع في مصنع للألعاب النارية الواقع شمالي غرب العاصمة بانكوك وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. (النهاية)

ع ع / خ د ع




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