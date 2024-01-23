الأسهم الأوروبية تزدهر عقب صعود وول ستريت والمستثمرون يترقبون قرار المركزي الأوروبي النقدي

(MENAFN
) في يوم الاثنين الموافق 22 يناير، شهدت الأسهم الأوروبية ارتفاعًا إيجابيًا، يعكس المكاسب التي شهدتها وول ستريت، خاصةً مع وصول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات قياسية جديدة, ورصد المستثمرون هذه التطورات عن كثب مترقبين بفارغ الصبر القرار القادم بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي .
كما أغلق مؤشر ستوكس 600 اليوم بزيادة ملحوظة قدرها 0.8 بالمئة, عائدًا من هبوط بنسبة 1.5 بالمئة في الأسبوع السابق, ويتماشى هذا الزخم الإيجابي مع الاتجاه المتفائل الذي حدده وول ستريت، حيث حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية جديدة, ويعزى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى ارتفاع ملحوظ في أسهم شركات تصنيع الرقائق الأمريكية، جنبًا إلى جنب مع قوة أسهم التكنولوجيا التي تحمل وزنًا كبيرًا في الفهرس.
كذلك سادت أسهم التكنولوجيا في منطقة اليورو الطريق بارتفاع كبير قدره 2.1 بالمئة في اليوم، متفوقةً على مؤشرات القطاع الأخرى, وشهدت أسهم شركة "ايه اس ام ال هولدنجز"، الهولندية المتخصصة في تصنيع معدات الرقائق، ارتفاعًا ملحوظًا حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 3.1 بالمئة, وجاء هذا الارتفاع بعد قرار بيرنشتاين بترقية تصنيف "ايه اس ام ال هولدنجز"، من "سوق متوسطة" إلى "تفوق".
في حين شهدت عوائد السندات عبر القارة الأوروبية انخفاضًا، حيث سجلت السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 2.26 بالمئة, وهذا التغيير في عوائد السندات يبرز بشكل أكبر رد السوق على الظروف الاقتصادية الراهنة وتأثير القرار القادم بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي.
ومع استمرار المستثمرين في التنقل في المشهد التعقيد للأسواق المالية العالمية، يعكس تقاطع أداء وول ستريت، وحركات الأسهم الأوروبية، والترقب المحيط بقرارات البنوك المركزية طابع الطبيعة الديناميكية للبيئة الاقتصادية الحالية.
MENAFN23012024000045015682ID1107755816
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.