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الفايز يحل ثالثا في سباق دبي أو بليت الدولي للكارتينج

1/23/2024 4:34:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - احتل السائق الواعد حمزة الفايز، المركز الثالث في سباق دبي "دبي أو بليت" الدولي للكارتينج لفئة الكبار، الذي أقيم أول من أمس على حلبة "دبي أوتودروم" بطول 1.2 كيلومتر، بمشاركة سائقين من دول مختلفة.
وكان الفايز، قد نال العام الماضي، جائزة أفضل سائق عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن الجولة الختامية من بطولة تحدي الروتاكس ماكس 2023 للكارتينج، التي أقيمت على حلبة البحرين الدولية التي يبلغ طولها 1.414 كم.
ويواصل الفايز صاحب الـ14 ربيعا، تألقه على المستوى الدولي في سباقات الكارتينج، وبات يشكل رقما صعبا في منافسة الأبطال العالميين، وهو الذي شارك في الجولة الرابعة لبطولة أوروبا لسباقات الكارتينج، التي أقيمت في حلبة جنك البلجيكية بمشاركة 107 سائقين، علما بأنه حظي بإشادة كبيرة من قبل المعلقين الرياضيين والمشاركين في سلسلة "أيامي للكارتينج".
ويشارك الفايز، ضمن صفوف فريق فيكتوري لاين، بإشراف الخبير الميكانيكي اللبناني نصري عازار، المسؤول عن تحضير سيارته، ومرافقته خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويعتبر سباق "دبي أو بليت" أحد أهم سباقات الكارتينج في الشرق الأوسط، وما يزيد من أهميته أنه يقامم لمرة واحدة سنويا، في شهر كانون الثاني (يناير)، ما يجذب مشاركين عالميين، ويمنح السائقين العرب المجال للاحتكاك بالسائقين الأبطال واكتساب الخبرة منهم. كما يتيح السباق للفائز باللقب، فرصة المشاركة في سباق النهائيات الكبرى، الذي سيقام هذا العام على حلبة لومان الفرنسية الشهيرة، في شهر تشرين الأول (أكتوبر).
وقال الفايز في حديثه لـ"الغد": "إنه السباق أهم سباقات للكارتينج في الشرق الأوسط، وأنا سعيد لأني تنافست مع مجموعة من أفضل السائقين العالميين، لقد سارت الأمور معي بأفضل حال، وكان السباق مميزا، وتعرضت لاصابة في عضلات الظهر اثناء الجولات، واضطررت لأخذ المسكنات".
ونال الفايز المركز الثالث عن جدارة بعد منافسة قوية مع البطل العالمي لأكثر من مرة وصاحب المركز الأول في السباق كاي هنتر (20 عاما)، ومع كالم برادشو (19 عاما) بطل بريطانيا وأوروبا.
وصرح والده عامر: "نحن فخورون بحمزة الذي يمثل بلده بشكل متميز، حيث يشارك في البطولات محققا نتائج مميزة ضمن الأوائل، وينافس أبطالا عالميين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و20 عاما في فئة الكبار، وحقق أوقاتا تنافسية وضعته في المراكز الأولى، وواصل التألق في السباقات التأهيلية والنهائي".
وتابع: "هذه ليست المرة الأولى التي يتألق فيها حمزة، حيث حقق نتائج مميزة على المستويات المحلية والإقليمية، إنه بطل حقيقي في عالم رياضة السيارات، وبالطبع يحظى بدعم عائلي كبير. ثقتي كبيرة بولدي منذ أن بدأ مشواره في سباقات الكارتينج بعمر 8 سنوات، والآن يبلغ من العمر 14 عاما، وأعلم جيدا أن هدفه تحقيق نتائج مميزة على كافة الأصعدة، ورفع علم الأردن عاليا في السباقات".

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