تعرّف على موعد عودة محمد صلاح بعد إصابته

MENAFN - Alghad Newspaper)فقد أعلن رامي عباس، وكيل محمد صلاح قائد منتخب مصر، المشارك حالياً في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في ساحل العاج، أن اللاعب سيحتاج لفترة تتراوح ما بين 21 و28 يوماً للعودة.

وأكد أن إصابته أخطر مما كان متوقعاً في البداية، لكن بات بحالة جيدة، نقلا عن موقع العربية نت.



وكتب عباس عبر حسابه في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن إصابة محمد أكثر خطورة مما كان يُعتقد في البداية، وسيغيب لمدة تتراوح بين 21 و28 يوماً وليس لمباراتين، وفق "رويترز".

بعد أن شغل بال محبيه خلال الفترة الماضية بسبب إصابته في مباراة الخميس الماضي، طمأن النجم المصري محمد صلاح جمهوره.



وأضاف أن هذه أفضل فرصة له للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية الحالية هي الخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف في بريطانيا والعودة إلى الفريق بمجرد تعافيه.



إصابة عضلية



أتى هذا بعدما تعرض مهاجم ليفربول لإصابة عضلية قبل نهاية الشوط الأول في مباراة المجموعة الثانية أمام غانا يوم الخميس الماضي، بأبيدجان.



وكان الاتحاد المصري قد أعلن الأحد الماضي عبر حسابه بفيسبوك، أنه وبعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر لاستكمال علاجه.



وأضاف: "نأمل في لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية حال التأهل".