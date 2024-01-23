يتصرف ابنك بعدوانية فُجائية؟ قد تكون مؤشراً لبعض الأمراض الخطيرة



تتساءل العديد من الأسر عن احتمال وجود علاقة بين عدوانية الأطفال وأمور مرضية قد تظهر في المستقبل. هل هذا السلوك هو مجرد جزء من مراحل نموهم، أم أنه يشير إلى مشكلة أكبر يجب التعامل معها بجدية؟



عندما يتعامل الآباء مع الطفل العدواني الذي يظهر تصرفات عصبية كالانفجار، يواجهون تحديات كبيرة. ولكن الفهم العميق لأسباب هذا السلوك يمكن أن يكون المفتاح للتعامل الفعّال.



يشير الكثيرون إلى أن مشكلات الغضب لدى الأطفال تنشأ غالباً نتيجة عدم قدرتهم على التعامل مع إحباطاتهم ومشاعرهم غير المستقرة، حيث إنهم لم يتعلموا بعد مهارات حل المشكلات بدون الانفجار في الغضب.



ورغم أن هناك حالات تكون فيها مشاكل الغضب للأطفال مجرد عراقيل طبيعية في نموهم، يتسبب في بعض الأحيان وراء هذا السلوك مشكلات أعمق تحتاج إلى معالجة خاصة. فقد يكون السبب في هذه الحالات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو القلق أو صعوبات التعلم أو مشكلات المعالجة الحسية أو حتى التوحد، والتي تتطلب استجابة مخصصة وفهماً دقيقاً.



أسباب وراء عدوانية الأطفال





قد تكون عدوانية الأطفال ناجمة عن الإصابة ببعض الأمراض التي قد تصبح خطيرة في حال لم يتم التعرف عليها منذ البداية من بينها:



اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

يشكّل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه تحدياً كبيراً للأطفال المتأثرين، حيث يشعرون بالإحباط بسهولة، خاصةً في مواقف محددة مثل أداء الواجبات المدرسية أو الذهاب إلى السرير. يتطلب ذلك فهماً عميقاً لهذا الاضطراب لتحديد الطرق الفعّالة للتعامل مع تحدياته.



القلق

القلق قد يكون عاملاً مهماً يؤثر على سلوك الطفل، حيث يمكن للطفل أن يخفي مخاوفه ويظهر عداءه عند مواجهة ضغوط المدرسة أو المنزل. الضغوط التي قد لا يكونون قادرين على التعامل معها يمكن أن تؤدي إلى تصاعد العدوانية. تفهّم تلك المشاعر يعد أمراً أساسياً للتعامل الفعّال مع الطفل الذي يعاني من قلق غير معبر عنه.



صعوبات التعلم غير المشخصة

عندما يظهر سلوك طفلك بشكل متكرر في المدرسة أو خلال الواجب المنزلي، قد يكون ذلك ناتجاً عن صعوبات في التعلم قد لا تكون واضحة. فهم جذور هذه الصعوبات يسهم في تقديم الدعم اللازم وتحسين الأداء الأكاديمي.



مشاكل المعالجة الحسية

تواجه بعض الأطفال صعوبة في معالجة المعلومات التي يتلقونها من حولهم، ما يجعلهم يتأثرون بسهولة بالضوضاء والحشود وحتى الملابس ذات الملمس "الخشن". يحتاجون إلى دعم خاص للتكيف مع التحديات الحسية التي قد تؤثر على سلوكهم.

التوحد

في حالات التوحد، يكون الطفل عرضة للانهيارات عند مواجهة التحديات أو التغييرات غير المتوقعة. تأتي مشاكل حسية إضافية تزيد من قلقهم واضطرابهم. التعامل مع هذه الظروف يتطلب تفهماً خاصاً واستجابة حساسة.



طرق للتعامل مع الطفل العدواني





توفير استراتيجيات فعّالة لتحسين سلوك الأطفال يمثل تحدياً يواجه الآباء، ولكن الالتزام ببعض الخطوات يمكن أن يكون له تأثير كبير. إليك بعض الاقتراحات:



1. التزام الهدوء: يعد الهدوء أحد الأمور الرئيسية في تحسين سلوك الطفل. التفاعل برَوية عندما يكونون منزعجين يمثل تحدياً، ولكنه يشكل طريقاً فعّالاً لنمذجة السلوك الجيد.



2. التحفيز بعد التعبير الهادئ: يُشجع الأطفال عند التعبير عن مشاعرهم بروية أو عندما يستعيدون هدوءهم بعد انفجار عاطفي. هذا يساعد في تعزيز استخدامهم لطرق صحية للتعبير عن الغضب.



3. عدم الاستسلام للمطالب: عندما يصبح الطفل عدوانياً، يجب تجنب الاستسلام لمطالبهم. الاستمرار في المطالبة بشكل غير صحيح قد يزيد من العدوانية.



4. الحفاظ على الهدوء وعدم الصراخ: الحفاظ على هدوئك يساعد في زيادة فرصك للتحكم في الوضع. الصراخ قد يؤدي إلى زيادة في العدوانية ويجعل الأمور أكثر تعقيداً.



5. المساعدة في تطوير مهارات حل المشكلات: في الأوقات الهادئة، يمكن مساعدة الطفل في تجربة تعبيرهم عن مشاعرهم والعمل معاً على الوصول إلى حلول للتحديات المحتملة.



6. الثناء على السلوك الإيجابي: عندما يظهر الطفل سلوكاً إيجابياً بعد التهدئة، يجب مدحهم للتشجيع على استمرار هذا السلوك.



7. اتباع أسلوب الوقت المستقطع: توقيت الأنشطة المحددة يمكن أن يساعد في تفادي الانهيارات المتكررة. إعلام الطفل بما ينتظره يعزز التحضير وقد يقلل من الضغط.



8. التفاهم العاطفي للإرهاق: الأطفال الذين يهاجمون بسبب الإرهاق يحتاجون إلى فهم وتعاطف. توفير الدعم وتقديم أساليب لإدارة المشاعر قد يساعد في تحسين سلوكهم.



تجنبي الصراخ وحافظي على هدوئك، واستخدمي هذه الاستراتيجيات بحذر لدعم تطوير مهارات التحكم في العدوانية لدى الأطفال. -عربي بوست

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