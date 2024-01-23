ما هي أسباب الكحة المستمرة وكيفية التخلص منها؟



ولا يوجد تتبع رسمي لحالات السعال في الولايات المتحدة، وبالتالي من المستحيل إجراء مقارنة موسم السعال الحالي بالمواسم الماضية.



لكن بعض الأطباء أوضحوا أن ظاهرة السعال المستمر أصبحت منتشرة أكثر من المعتاد، لافتين إلى أن الكثير من المصابين به كانت اختبارات فحص فيروس كورونا لديهم سلبية.



وفي هذا الصدد، قالت المديرة الطبية بشركة "وان ميديكال" للرعاية الأولية، ناتاشا بهويان: "العديد من عملائنا أبلغوا عن السعال المستمر الذي لا يمكنهم التخلص منه".



وأضافت: "في هذا الشتاء، بدا الأمر وكأن الكثير من هذه الأمراض المنتشرة بلغت ذروتها في نفس الوقت، ففي كل مكان نجد شخصا يعاني من السعال بسبب نزلة برد أو فيروس كورونا أو الأنفلونزا الموسمية".



من جانبه، أوضح راسل بور، طبيب طب الرئة والرعاية الحرجة في جامعة كاليفورنيا للصحة بلوس أنجلوس، أن "ما بين 20 إلى 40 بالمائة من البالغين الذين يصابون بعدوى فيروسية، يمكن أن يصابوا بسعال ما بعد العدوى، الذي يستمر لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 8 أسابيع".



وفي نفس السياق، قال رئيس قسم النظام لطب الرئة والرعاية الحرجة وطب النوم في كلية إيكان للطب، تشارلز باول، إنه "من المحتمل جدًا أن يكون معدل الإصابة بالأمراض المسببة للسعال أعلى مما كان عليه الأمر قبل فيروس كورونا".



وتابع: "مع انتشار أمراض الأنفلونزا وكوفيد-19، وفيروسات نزلات البرد في نفس الوقت تقريبًا، فإن أعراض السعال أصبحت شائعة جدا".



لماذا تستمر بعض حالات السعال؟



للإجابة على السؤال، قال مدير مركز مونتيفيوري للسعال، بيتر ديكبينيجيتيس، إن "السعال هو رد فعل وقائي، يهدف إلى تنظيف الرئتين وإبقاء مجرى الهواء مفتوحا"

وأوضح أنه عندما يعاني شخص ما من سعال طويل الأمد بسبب عدوى فيروسية، فإن ذلك العرض "لا يخدم أي غرض وقائي أو مفيد.. بل يصبح أمرا مزعجا للمريض".



من جانبه، قال بور إن السعال المستمر بعد الإصابة بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) غالبا ما يكون "علامة على الاستجابة الالتهابية المستمرة لهذا المرض الأولي"، لافتا إلى أن المصاب بذلك الداء قد يسعل لمدة أسابيع.



وبحسب موقع "مايو كلينك" الطبي، فإن السعال المزمن هو الذي يستمر لثمانية أسابيع أو أكثر عند البالغين، أو أربعة أسابيع لدى الأطفال.



ولا يقتصر السعال المزمن على الشعور بالضيق فحسب، إذ يمكن أن يؤدي إلى انقطاع في النوم وإصابة المريض بالإجهاد. ومن شأن الحالات الشديدة من السعال المزمن أن تتسبب في القيء والدوار وحتى كسور في أضلاع القفص الصدري.



وفي حال كان المصاب بالسعال يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، أو ضيق أو صعوبة في التنفس، أو دوخة، أو علامات أخرى تشير إلى تفاقم الأعراض، فعليه مراجعة الطبيب على الفور، وفق بهويان.



وتابعت الطبيبة: "إذا كانت أعراضهم تزداد سوءًا، فإن المرضى قد يصابون بالتهاب رئوي أو عدوى بكتيرية، أو أنواع أخرى من العدوى".



وإذا كان الشخص يعاني من السعال لأكثر من 8 أسابيع، "فمن المرجح جدًا" أن السعال ليس بسبب عدوى فيروسية فقط، وأن "السبب الأساسي القابل للعلاج" يحتاج إلى تشخيص، كما أوضح ديكبينيجيتيس، الذي قال إن بعض مرضاه يعانون من السعال المستمر منذ سنوات.



هل جعلنا فيروس كورونا أكثر عرضة للسعال؟



قال الأطباء إنه من الممكن أن تؤثر حالة الإصابة القوية بفيروس كورونا على مدى سرعة تعافي الشخص من نزلات البرد اللاحقة، أو فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى.



وفي هذا الصدد، قال طبيب الرئة الأميركي، مايكل ستيفن، إن "بعض المرضى يستغرقون وقتًا أطول للشفاء من عدوى فيروس كورونا، وعندما يتعافى شخص ما، فمن المحتمل أن يكون لدى الفيروسات الأخرى وصول أسهل إليه".



وأضاف: "لقد غيّرت جائحة كوفيد الأمور حقًا.. وأعتقد أن ذلك المرض يسبب التهابًا كبيرًا في الشعب الهوائية لدى الكثير من الناس، مما يضعف مناعة الرئة لديهم".



أما زياد العلي، رئيس قسم البحث والتطوير في نظام الرعاية الصحية في معهد "فيرجينيا سانت لويس"، عالم الأوبئة السريرية في جامعة واشنطن في سانت لويس، فقال: "لدينا تقدير جديد بأن الفيروسات التي قللنا من أهميتها، يمكن أن يكون لها في الواقع آثار خطيرة".



وتابع: "الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي يمكن أن يؤديا إلى سعال طويل الأمد، ولا أعتقد أن هذا أمر جديد، لكن توثيقنا له بشكل أكبر هو الجديد".



كيف يمكنني تهدئة السعال المستمر؟



يقول باول إنه لايوجد "حل سحري" لعلاج السعال المستمر، لافتا إلى أن أي شراب لزج وحلو المذاق قد يوقف السعال عن طريق تهدئة الأعصاب الموجودة في الجزء الخلفي من الحلق.



وشدد على أن بعض المرضى قد يحتاجون إلى علاجات أخرى لها "تأثير مباشر على السعال نفسه" إذا استمرت الحالة.



وختم بالقول: "إذا كان شرب الشاي مع العسل يجعلك تشعر بتحسن.. فهذا أمر رائع".

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