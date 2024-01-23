تدمير جامعة الإسراء في غزة أحدث أشكال التطهير الثقافي

MENAFN - Alghad Newspaper) قال مدافعون عن حقوق الإنسان إن زرع جيش الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 300 لغم، ثم تدمير جامعة الإسراء في غزة، الأربعاء الماضي، قدّم أحدث دليل على أن هدف إسرائيل من قصفها للقطاع ليس الدفاع عن النفس.وقالت الجامعة على صفحتها على "فيسبوك" إن الجيش الإسرائيلي احتل الحرم الجامعي لـ70 يوماً تقريباً، قبل زرع 315 لغماً وتفجير المبنى الرئيسي للمؤسسة ومتحفها ومستشفى الجامعة ومبان أخرى.ووصف المركز الدولي للإعلام في الشرق الأوسط تدمير جامعة الإسراء بأنه أحدث محاولة إسرائيلية لتنفيذ "إبادة جماعية ثقافية".



تدمير جامعة الإسراء مثالاً للإبادة الثقافية

ضمّنت جنوب أفريقيا محو المعالم الثقافية في القضية التي رفعتها ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، إذ أشارت الشكوى إلى أن "إسرائيل دمّرت مراكز تعليم وثقافة فلسطينية عدة"، بما في ذلك المكتبات، أحد أقدم الأديرة المسيحية في العالم، والمسجد العمري الكبير" حيث مجموعة قديمة من المخطوطات، قبل تدمير المبنى في غارة جوية الشهر الماضي.

وقالت وزارة السياحة والآثار في غزة بعد قصف المسجد إن "جريمة استهداف وتدمير المواقع الأثرية، يجب أن تدفع العالم ويونسكو إلى التحرك للحفاظ على هذا التراث الحضاري والثقافي العظيم".

ونددت جامعة بيرزيت، في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بتدمير جامعة الإسراء، واتهمت إسرائيل بسرقة ثلاثة آلاف قطعة أثرية نادرة من متحف الإسراء.

وقالت الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي: "تؤكد جامعة بيرزيت مجدداً أن هذه الجريمة هي جزء من هجمة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين".

وأضافت: "كل هذا جزء من هدف الاحتلال الإسرائيلي المتمثل في جعل غزة غير صالحة للسكن، استمراراً للإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة".

التطهير الثقافي بجوار التطهير العرقي

قال العضو الأيرلندي في برلمان المملكة المتحدة، كريس هازارد، "هذا ليس دفاعاً عن النفس. هذه ليست مكافحة تمرد. هذا تطهير عرقي".



وقال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة إدنبره، نيكولا بيروجيني، إن "جميع الجامعات في غزة تضرّرت أو دُمّرت".وقال إداريون إن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتل جامعة الإسراء "واستخدمها قاعدة عسكرية لآلياته ومركزاً لخطف المدنيين المعزولين في مناطق شوارع الرشيد والمغراقة والزهراء، واحتجزهم مؤقتاً حتى الموت، والتحقيق مع المواطنين قبل نقلهم".وقال رئيس منظمة إعادة التفكير في السياسة الخارجية، ميتشل بليتنيك، إن حقيقة تفجير 315 لغماً تعني أنه "بحكم التعريف... لم يكن هدفاً عسكرياً مشروعاً".وقال بليتنيك: "يجب أن تتمتع إسرائيل بالسيطرة الكاملة لزرع الكثير من الألغام"، مضيفاً: "هذا مثال واضح على جريمة الحرب والدمار من أجل المتعة".بدورها، دعت وزارة الآثار في غزة، منظمة يونسكو للحفاظ على الكنوز الأثرية المتبقية في القطاع، بعدما أدى القصف الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، إلى تدمير أو إلحاق الضرر بمعالم مثل أقدم كنيسة وآخر الحمامات الأثرية ومساجد تاريخية. ونددت الوزارة، في بيان، بـ"تدمير مواقع تاريخية وأثرية" من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يقصف القطاع منذ أسابيع.-(وكالات)