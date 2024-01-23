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22 جنديا.. الاحتلال يعلن عن حصيلة قاسية من قتلاه في خان يونس

1/23/2024 4:34:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشر الإعلام العبري مساء الإثنين تفاصيل مقتل وإصابة 22 جنديا إسرائيليا في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وتحت عنوان سمح بالنشر قالت وسائل إعلام عبرية أنه وبعد استكمال قوة من جيش الاحتلال تفخيخ عدد من المنازل بعد الاستيلاء التام عليها وقب لخروج الجنود من المنطقة وتفجير العبوات، تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات اخترق دبابة وأصاب من داخلها - نتيجة إطلاق النار على الدبابة نفسها، أو ربما الدبابة المجاورة لها.
وأضاف الإعلام العبري أن دبابة أخرى أطلقت قذيفة أصابت على ما يبدو أحد المباني المفخخة وأدى إطلاق النار إلى تفجير العبوات الناسفة،
كما أدى الانفجار الذي وقع في هذا المنزل إلى تفجير العبوات الناسفة في المنزل المجاور، مما أدى فعليًا إلى تدمير مربعين سكنيين ومقتل ما بين 15 إلى 20 جنديًا
من جهة أخرى، أعلنت "كتائب القسام" مساء يوم الاثنين، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت بعدة صواريخ دبابة تابعة لقواتها كان قد تم استهدافها من قبل مقاتلي القسام في خان يونس.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت "كتائب القسام" استهداف دبابة من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
ولاحقا قالت القسام في بيان نشرته على قناتها في "تلغرام": "في تفاصيل جديدة.. بعد استهداف الدبابة وتدميرها حاولت قوة إنقاذ صهيونية سحب الدبابة من مكان الاستهداف فتصدى لهم مجاهدونا ومنعوهم من التقدم صوب الآلية فقام الطيران الحربي باستهداف الدبابة بعدة صواريخ وسحقها بشكل كامل بمن فيها".
وفي الأيام الماضية، تصاعد القتال بشكل كبير في المناطق الجنوبية لقطاع غزة، وعلى وجه الخصوص في مدينة خان يونس، وتشن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على المدينة وسط محاولة القوات البرية التقدم إلى عمقها.

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