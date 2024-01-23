الاحتلال يقر بمقتل 21 عسكريا وسط قطاع غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل 21 من جنود وضباط الاحتياط خلال القتال في وسط غزة، وذلك بعد دقائق من إعلانه عن مقتل 13 ضابطا وجنديا الليلة الماضية في معارك جنوب القطاع التي يصفها بأنها الأعنف والأقسى منذ بدء الاجتياح البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الأعمال العسكرية للجيش في قطاع غزة تسير وفق ظروف أمنية قاسية، مؤكدا أن المعارك في خان يونس جنوب القطاع قاسية جدا.



وأوضح هاغاري أن مقتل العسكريين الـ 21 أتى نتيجة قصف عمارتين بمخيم المغازي كانوا يضعون المتفجرات حولهما بقذيفة صاروخية، مشيرا إلى أن عملية إنقاذ الجنود من تحت الأنقاض استمرت لساعات طويلة الليلة الماضية.



وأكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن صباح اليوم شديد الصعوبة على إسرائيل مع الإعلان عن الأعداد الكبيرة لقتلى الجيش. فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن هذه الحرب ستحدد مستقبل إسرائيل، ويأتي مقتل الجنود وصية لتحقيق أهداف الحرب، وفق تعبيره.



وبذلك، يرتفع إجمالي قتلى جيش الاحتلال إلى 569 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منهم 239 قتيلا منذ الاجتياح البري، جراء الاشتباكات المستمرة مع المقاومة الفلسطينية.



معارك المقاومة



يأتي ذلك تزامنا مع إعلان كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي تشهد منذ فجر أمس الاثنين محاولات توغل إسرائيلية وقتال وقصف ضاريين.



من جانبها، أفادت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- أنها فجرت دبابة إسرائيلية بعبوة ثاقب في محور التقدم غرب خان يونس بمحيط الحي الياباني.



وكان الجيش أعلن في الأسابيع الأخيرة سحب العديد من قواته من قطاع غزة في إطار الدخول بالمرحلة الثالثة من الحرب التي تركز على القصف المستهدف، علما بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يوضح عدد قواته الموجودة حاليا في قطاع غزة، في إطار توغله البري.-(الجزيرة)

